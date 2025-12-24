Σε ανάρτηση στο Instagram που φαίνεται να σηματοδοτεί τη συμπλήρωση έξι μηνών από τον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν, το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κοινοποίησε ένα βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο ο ίδιος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πετούν με ένα μαχητικό αεροσκάφος πάνω από ένα πλέγμα κτηρίων σε άγνωστη ερημική περιοχή.

Στο τεχνητό βίντεο, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ φορούν γυαλιά ηλίου τύπου aviator και ανταλλάσσουν για λίγο ματιές.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η εκτεταμένη επίθεσή του τον Ιούνιο εναντίον κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών του Ιράν, πυρηνικών επιστημόνων, εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ήταν αναγκαία για να αποτραπεί η Ισλαμική Δημοκρατία από την υλοποίηση του διακηρυγμένου σχεδίου της να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, εμπλούτισε ουράνιο σε επίπεδα που δεν έχουν ειρηνική χρήση, παρεμπόδισε τους διεθνείς επιθεωρητές από τον έλεγχο των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και επέκτεινε τις δυνατότητες του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων. Το Ισραήλ ανέφερε ότι το Ιράν είχε πρόσφατα προχωρήσει σε βήματα προς την οπλοποίηση.

Το Ιράν απάντησε στα ισραηλινά πλήγματα εκτοξεύοντας περισσότερους από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 1.100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ. Οι επιθέσεις σκότωσαν 32 ανθρώπους και τραυμάτισαν πάνω από 3.000, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους και νοσοκομεία.

Προς το τέλος του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν επίσης στα πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.