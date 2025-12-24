«Δεν μας μένει πολύς χρόνος για να οικοδομήσουμε την ειρήνη και την απουσία συγκρούσεων». Με αυτή τη φράση, ο Νουμάν Κουρτουλμούς έδωσε το στίγμα της έντασης που επικρατεί στην Τουρκία, βάζοντας στο στόχαστρο την πρόσφατη τριμερή σύνοδο ανάμεσα σε Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρο.

Ο πρόεδρος της τουρκικής βουλής υποστήριξε ανοιχτά πως η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα οργανωμένο σχέδιο πολιορκίας, το οποίο εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.

Η επίθεση στον Νετανιάχου και το «τελεσίγραφο»

Μιλώντας σε επιτροπή της Βουλής, ο Κουρτουλμούς δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, εμπλέκοντας ταυτόχρονα την Αθήνα και τη Λευκωσία στις τουρκικές ανησυχίες.

«Όταν λάβουμε υπόψη τις δηλώσεις του αιματοβαμμένου πρωθυπουργού του Ισραήλ, μαζί με τον Έλληνα και τον Ελληνοκύπριο πρωθυπουργό, γίνεται φανερό ότι δεν μας μένει πολύς χρόνος για να οικοδομήσουμε την αδελφοσύνη, την ειρήνη και την απουσία συγκρούσεων. Γι’ αυτό πρέπει να κατανοήσουμε καλά τους στόχους και τις προθέσεις όσων θέλουν να περικυκλώσουν την Τουρκία», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το παρασκήνιο με τη Λιβύη και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε μια στιγμή που η τουρκική πλευρά είναι ιδιαίτερα θορυβημένη από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο Κουρτουλμούς αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη αεροπορική τραγωδία που στοίχισε τη ζωή στον Αρχηγό του Επιτελείου της Λιβύης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

Παράλληλα, υπενθύμισε πως το δυστύχημα συνέβη αμέσως μετά από σημαντικές επαφές της λιβυκής αντιπροσωπείας με τον Υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, γεγονός που συντηρεί το κλίμα καχυποψίας στην τουρκική πρωτεύουσα.