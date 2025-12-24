Το 2025 πλησιάζει στο τέλος του και η Euroleague άρχισε την ανασκόπηση του έτους, ξεκινώντας από όσα απίθανα είχε κάνει ο Σάσα Βεζένκοβ στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν Μονάχου τον περασμένο Ιανουάριο.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του έτους έχει αρχίσει και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις αρχίζουν και οι ανασκοπήσεις για όσα έγιναν στους τελευταίους 12 μήνες, με τη Euroleague να ξεκινάει τη δική της.

Η αρχή, ασφαλώς, δεν θα μπορούσε παρά να γίνει από τον Ιανουάριο του 2025, μήνας στον οποίο είχε ξεχωρίσει η εκπληκτική εμφάνιση του Βεζένκοβ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν στο ΣΕΦ, στο οποίο έβαλε 45 πόντους.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε 10/10 δίποντα, 8/10 τρίποντα και 1/1 βολή, με τη Euroleague να υπενθυμίζει σε όλους τα κατορθώματά του μέσω της σχετικής ανάρτησης στα social media.