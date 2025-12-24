Ο Μάρκο Νίκολιτς τα πάει εξαιρετικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, στο ξεκίνημα της θητείας του στην ΑΕΚ, με τους συμπατριώτες του να τον αποθεώνουν και να αναρωτιούνται πώς νιώθουν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας που τον άφησαν να φύγει.

Με την Ένωση να είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League και να έχει εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας και στους «16» του Europa Conference League, ο Σέρβος προπονητής αποθεώνεται από τους φίλους της ομάδας του αλλά και τους συμπατριώτες του.

Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, το δημοσίευμα της ιστοσελίδας «mozzartsport», η οποία αναφέρεται στην αποχώρηση του Νίκολιτς από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για να αναλάβει τον «δικέφαλο αετό».

«Ήταν σοκ για όλους στην ΤΣΣΚΑ όταν ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε φέτος το καλοκαίρι να φύγει από τον σύλλογο. Τίποτα δεν προμήνυε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, αλλά ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση της ΑΕΚ, και αυτό αποδεικνύεται ως σωστή κίνηση, καθώς καταγράφει εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη», αναφέρει αρχικά το σερβικό Μέσο και συνεχίζει.

«Όταν έφυγε ο Μάρκο, άρχισαν αμέσως οι συζητήσεις: είναι ο Νίκολιτς προδότης ή μήπως όλοι στην ομάδα είναι ηλίθιοι που επέτρεψαν να φύγει ένας τέτοιος προπονητής; Η δουλειά μου είναι να αντιμετωπίζω αυτές τις συζητήσεις. Στην πραγματικότητα, ο Μάρκο πήρε αυτή την απόφαση όχι επειδή είναι κακός τύπος ή επειδή κάποιος είχε δίκιο, αλλά απλώς επειδή αυτό είναι η ζωή του, η καριέρα του. Ήθελε να συνεχίσει να δουλεύει κάπου στην Ευρώπη, να παίξει στο Europa Conference League. Αυτό είναι ποδόσφαιρο, αδέλφια».