Από τους 80.000 ανθρώπους που έφυγαν στο Μπουρούντι για να γλιτώσουν από την προέλαση του ένοπλου κινήματος Μ23 στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό, οι οκτώ πέθαναν από χολέρα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από πηγή προσκείμενη σε ανθρωπιστική οργάνωση.

Αφού κατέλαβε τις μεγάλες πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου, τον περασμένο χειμώνα, το Μ23, που στηρίζεται από τη Ρουάντα, εξαπέλυσε στις αρχές του μήνα μια νέα επίθεση στην επαρχία του Νότιου Κίβου, στα σύνορα με το Μπουρούντι, την ώρα που η Ρουάντα και η ΛΔ του Κονγκό υπέγραφαν στην Ουάσινγκτον ειρηνευτική συμφωνία, υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το Μ23 κατέλαβε στις 10 Δεκεμβρίου την Ουβίρα, μια πόλη εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων, από την οποία θα μπορούσε να ελέγξει τα χερσαία σύνορα της ΛΔ Κονγκό με το Μπουρούντι.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, οι αντάρτες λένε ότι αποσύρθηκαν από την πόλη, όμως τοπικές πηγές επιμένουν ότι ορισμένοι αστυνομικοί και πράκτορες πληροφοριών που συνδέονται με το κίνημα παρέμεναν και σήμερα στην Ουβίρα. Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για έκτακτη χορήγηση πόρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τουλάχιστον 80.000 ανθρώπων που έφυγαν στο Μπουρούντι.

Σήμερα, μια πηγή προσκείμενη σε ανθρωπιστική οργάνωση είπε ότι οκτώ από αυτούς τους ανθρώπους πέθαναν από χολέρα ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 150. «Η κατάσταση είναι καταστροφική (…) επειδή έχουμε μπροστά μας δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες που δεν έχουν απολύτως τίποτα από τη στιγμή που έφτασαν στο Μπουρούντι: ούτε στέγη, ούτε νερό, ούτε φάρμακα», είπε, ζητώντας να μην κατονομαστεί επειδή, όπως ισχυρίστηκε, οι αρχές του Μπουρούντι κρατούν μυστικούς αυτούς τους αριθμούς. Στους προσφυγικούς καταυλισμούς «η δυσωδία είναι απερίγραπτη, επικρατεί χάος, ορισμένοι (άνθρωποι) έμειναν επί μέρες εκτεθειμένοι στον ήλιο ή στη βροχή, με ανύπαρκτη βοήθεια», συνέχισε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα «να αντιδράσει» επειδή «αυτοί οι καταυλισμοί των προσφύγων θα γίνουν νεκροταφεία». Τη Δευτέρα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέφεραν ότι τα τεστ ελονοσίας που έκανε τις προηγούμενες ημέρες βγήκαν θετικά σε ποσοστό 42%.

«Βλέπουμε ανθρώπους σε κατάσταση στρες, απελπισίας, μεγάλης κόπωσης», είπε ο Ζάκαρι Μόλουχ, ο συντονιστής των ΓΧΣ για το βορειοανατολικό Μπουρούντι. Έκανε επίσης λόγο για 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα χολέρας και για ύποπτα κρούσματα ιλαράς. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι οι εκτοπισμένοι λόγω των επιχειρήσεων του Μ23 ανέρχονται σε 500.000 και οι 200.000 από αυτούς ήταν κάτοικοι της Ουβίρα. Οι υπόλοιποι προέρχονται από την περιοχή Φίζι, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιότερα.