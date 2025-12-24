Δημοσιογράφος στο Μεξικό υποστηρίζει πως η Ρεάλ Οβιέδο ενδιαφέρεται για τον Γιώργο Γιακουμάκη που είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ από την Κρουζ Αζούλ, η οποία φέρεται να είναι διατεθειμένη να συζητήσει ενδεχόμενη πρόταση.

Ο Έλληνας φορ παραχωρήθηκε από τους Μεξικανούς με τη μορφή δανεισμού στον «δικέφαλο του βορρά» και τα έχει πάει πολύ καλά στο πρώτο μισό της σεζόν, με την οψιόν αγοράς του να έχει οριστεί στα 5 εκατ. ευρώ.

Τώρα, όμως, φέρεται να μπαίνει στο… παιχνίδι και η Οβιέδο, η οποία ανέβηκε στη La Liga και βρίσκεται στην προτελευταία θέση μετά τις πρώτες 17 αγωνιστικές, έχοντας τη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος με μόλις 7 γκολ.

Η απόκτηση φορ, επομένως, είναι ζωτικής σημασίας για την ισπανική ομάδα, με τον Μεξικανό δημοσιογράφο Θέσαρ Λουίς Μέρλο να αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media πως ενδιαφέρεται για τον Γιακουμάκη και έχει πάρει τις πληροφορίες που ήθελε, με την Κρουζ Αζούλ να είναι θετική στο να συζητήσει για την πώλησή του αν δεχθεί μια καλή πρόταση.