Παρελθόν από τη Μίλαν αποτελεί ο Ντιβόκ Οριγκί, ο οποίος έπαιρνε 4 εκατ. ευρώ ετησίως όχι για να αγωνίζεται ή να κάνει προπονήσεις με την ομάδα αλλά για να γυμνάζεται… όπου ήθελε αυτός, αρκεί να ήταν στην Ιταλία.

Ο Βέλγος φορ υπέγραψε το καλοκαίρι του 2022 στους «ροσονέρι» έχοντας αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, δεν κατάφερε ποτέ, όμως, να προσαρμοστεί και να βοηθήσει. Έτσι, δόθηκε δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ όπου επίσης δεν έκανε τίποτα και στη συνέχεια επέστρεψε στο Μιλάνο για να κάνει… διακοπές.

Άγνωστο πώς, ο Οριγκί κατάφερε να κάνει την εξής συμφωνία με τη Μίλαν: Δεν θα παίζει, δεν θα προπονείται με την ομάδα και θα δουλεύει με τον προσωπικό του γυμναστή όπου θέλει αυτός, σε οποιοδήποτε σημείο της Ιταλίας, αρκεί να παραμένει στη χώρα για περισσότερους από έξι μήνες τον χρόνο.

Ένα εκπληκτικό deal, με δεδομένο ότι οι ετήσιες απολαβές του ήταν στα 4 εκατ. ευρώ. Λεφτά που δεν θα παίρνει από εδώ και πέρα πάντως καθώς οι «ροσονέρι» τον έπεισαν να υπογράψει τη λύση του συμβολαίου του, έξι μήνες πριν τη λήξη του.