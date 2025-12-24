Η απόφαση του Τζάνι Ινφαντίνο να απονείμει η FIFA το βραβείο ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026, δεν άρεσε καθόλου στον Ζβόνιμιρ Μπόμπαν.

Ήταν μια κλήρωση που διήρκεσε… ώρες, μια εκδήλωση που μετατράπηκε σε σόου επειδή έτσι ήθελε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον οποίο αποθεώνει συνεχώς ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Και τον αποθέωσε και εκείνη τη μέρα δίνοντάς του το βραβείο ειρήνης, το οποίο καθιερώθηκε ακριβώς για αυτό τον λόγο. Για να απονεμηθεί στον Τραμπ.

Μια απόφαση που επιβεβαιώνει ότι ο Ινφαντίνο έχει αρχίσει να… χάνεται ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και την πολιτική, με τον Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, παλιά μεγάλη δόξα των Μίλαν και Ντιναμό Ζάγκρεμπ και αναπληρωτής γενικός γραμματέας της FIFA από το 2016 μέχρι το 2019, να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τον Ινφαντίνο με δηλώσεις του στον Guardian.

«Ήταν ασεβές και ανεύθυνο. Δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω. Με εξέπληξε το γεγονός ότι άρχισε να σκέφτεται έτσι, πολύ πολιτικά, εμμονικά με τους πολιτικούς και όλες αυτές τις συζητήσεις. Δεν ήταν έτσι στην αρχή. Όλα είχαν να κάνουν με το ποδόσφαιρο και τους ποδοσφαιριστές. Έπρεπε να επαναφέρουμε τη FIFA σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό κάναμε. Αργότερα άρχισε να πηγαίνει σε διαφορετική κατεύθυνση», είπε αρχικά ο Κροάτης και συνέχισε.

«Ο Τζάνι ήταν πάντα υπεύθυνος, πολύ υπεύθυνος, αλλά τώρα δεν έχει επίγνωση του τι κάνει στον εαυτό του και στη FIFA. Νόμιζε ότι έκανε το καλύτερο και έκανε ακριβώς το αντίθετο. Δεν θα έπρεπε να είναι πολιτική οργάνωση, αλλά τώρα που το κάνει, είναι ντροπή. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να διαγράψει όλα τα καλά πράγματα που έχει κάνει, και όχι επειδή ήμουν εκεί.

Αλλά από την άλλη πλευρά, δείχνει ότι ο δρόμος έχει χαθεί. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται όλα με αυτή τη γελοία πράξη. Και λυπάμαι γι’ αυτό. Λυπάμαι για τη FIFA, λυπάμαι για αυτόν, λυπάμαι για το ποδόσφαιρο».