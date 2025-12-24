Υπό τους ήχους γκάιντας και τυμπάνων, Παλαιστίνιοι πρόσκοποι παρέλασαν σήμερα στους δρόμους της Βηθλεέμ, στους εορτασμούς που θα γίνουν φέτος τα Χριστούγεννα στην πόλη της Δυτικής Όχθης, λίκνο του Χριστιανισμού, έπειτα από δύο χρόνια χωρίς εορταστικές εκδηλώσεις λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ θα χοροστατήσει αργά σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στο Βατικανό στην πρώτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία του ως προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο πάπας αναμένεται να επικεντρώσει το κήρυγμά του στην ειρήνη και την αδελφοσύνη, έπειτα από μια ακόμη χρονιά που σημαδεύτηκε από πολέμους και συγκρούσεις.

Στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, οι εορτασμοί των Χριστουγέννων τα τελευταία δύο χρόνια επισκιάστηκαν από τον θανατηφόρο και καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στην περιοχή, οι εορτασμοί είχαν ακυρωθεί, αλλά το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, διακοσμημένο με κόκκινα και χρυσά στολίδια, φωτίστηκε ξανά φέτος στις αρχές Δεκεμβρίου μπροστά από τον Ναό της Γεννήσεως.

Αυτή η χαρά κατέστη εφικτή λόγω της πολύ εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει στη Γάζα για πάνω από δύο μήνες.

«Τα Χριστούγεννα πράγματι έφτασαν»

Σήμερα, εκατοντάδες άνθρωποι γέμισαν τους δρόμους της πόλης για να παρακολουθήσουν την παρέλαση των προσκόπων στην εμβληματική πλατεία της Βηθλεέμ, στην πλατεία της Φάτνης, τραγουδώντας παραδοσιακά κάλαντα.

«Νιώθεις ότι τα Χριστούγεννα πράγματι έφτασαν», είπε χαρούμενος ο 17χρονος Μιλάγκρος Άνστας, φορώντας την προσκοπική μπλε και κίτρινη στολή του. «Είναι μια μέρα γεμάτη χαρά, γιατί πριν δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε λόγω του πολέμου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Για τον 18χρονο Κατιάμπ Αμάγια, αυτές οι εορταστικές εκδηλώσεις είναι συνώνυμες με την «ελπίδα». Στη Μέση Ανατολή, «υπάρχουν ακόμα Χριστιανοί που γιορτάζουν και εμείς διατηρούμε τις παραδόσεις», ανέφερε.

Όπως και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, οι Χριστιανοί αποτελούν μειονότητα στους Αγίους Τόπους, με μια κοινότητα 185.000 ανθρώπων στο Ισραήλ και 47.000 στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Παρά την εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη, ο δήμος της Βηθλεέμ προσπάθησε να μετριάσει κάπως τη μεγαλοπρέπεια των εορτασμών. Επειδή, παρά την εκεχειρία, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξακολουθούν να βιώνουν μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Η συντριπτική πλειονότητα των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού παράκτιου θύλακα, πολλοί από τους οποίους εκτοπισμένοι από τις συγκρούσεις, έχουν χάσει τα πάντα. Και εκατοντάδες χιλιάδες εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές, αβοήθητοι στις χειμωνιάτικες βροχές.

«Επιστροφή στην κανονική ζωή»

Μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας «ζούσαν σε κατάσταση επιβίωσης», τόνισε σήμερα ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, κατά την επιστροφή του από τη Γάζα, όπου τέλεσε τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία με τη μικρή χριστιανική κοινότητα.

Η επίσκεψή του τον έκανε να αισθανθεί «την επιθυμία να επιστρέψει η κανονική ζωή» στη Γάζα, είπε.

Σήμερα, θα τελέσει την παραδοσιακή μεσονύκτια λειτουργία στον Ναό της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ.

Η πόλη, της οποίας η οικονομία εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον τουρισμό, είναι στην ευχάριστη θέση να υποδεχτεί προσκυνητές και επισκέπτες μετά τις κρίσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, αλλά και από την πανδημία Covid-19.

«Όλα αυτά τα εμπόδια δεν υπάρχουν φέτος», λέει ο Τζορτζ Χάνα, ο οποίος ήρθε από τη γειτονική πόλη Μπέιτ Τζάλα. «Ελπίζω να μπορέσουμε να γιορτάσουμε, να βεβαιωθούμε ότι τα παιδιά είναι χαρούμενα. Γι’ αυτό είμαστε εδώ».

Σε άλλα μέρη του κόσμου, ενώ εκατομμύρια παιδιά περιμένουν με ανυπομονησία τον Άγιο Βασίλη, του οποίου κάθε κίνηση παρακολουθείται από το Flightradar, οι εορτασμοί στην Αυστραλία επισκιάζονται από την αντισημιτική επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ.

«Τα φετινά Χριστούγεννα δεν θα είναι τα ίδια», έγραψε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι στο X, εκφράζοντας «βαθιά θλίψη».