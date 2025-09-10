Ο Μπαράκ Ομπάμα, σχολιάζοντας τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο, επισημαίνοντας στο Twitter ότι «αυτό το είδος απεχθούς βίας δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας».

Η πλήρης ανάρτησή του αναφέρει: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ώθησε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτό το είδος απεχθούς βίας δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Η Μισέλ και εγώ θα προσευχόμαστε για την οικογένεια του Τσάρλι απόψε, ειδικά για τη σύζυγό του Έρικα και τα δύο μικρά παιδιά τους».