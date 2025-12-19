Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας σε τρανς ανηλίκους προωθεί η αμερικανική κυβέρνηση, ανοίγοντας ένα νέο, έντονα φορτισμένο πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών εξετάζει κανονισμούς που θα περιορίσουν δραστικά – ή και θα αποκλείσουν πλήρως – τη δυνατότητα ανηλίκων να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που σχετίζονται με τη φυλομετάβαση. Στο επίκεντρο βρίσκονται θεραπείες όπως η ορμονοθεραπεία και άλλες ιατρικές παρεμβάσεις που εντάσσονται στη λεγόμενη gender-affirming care.

Το βασικό εργαλείο της κυβέρνησης φαίνεται να είναι η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Όπως αναφέρει το Reuters, νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα που συνεχίζουν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες σε ανηλίκους ενδέχεται να αποκλειστούν από προγράμματα όπως το Medicare και το Medicaid, κάτι που θα καθιστούσε οικονομικά αδύνατη τη λειτουργία τους σε αυτόν τον τομέα.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει χαρακτηρίσει τις συγκεκριμένες ιατρικές πρακτικές «επικίνδυνες» και «ιατρικά αδικαιολόγητες», υποστηρίζοντας ότι το κράτος οφείλει να παρέμβει για την προστασία των παιδιών. Παράλληλα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται να επεξεργάζονται νέες οδηγίες που θα απαγορεύουν την κάλυψη τέτοιων θεραπειών από ομοσπονδιακά προγράμματα ασφάλισης.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις είναι ήδη έντονες. Οργανώσεις για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας προειδοποιούν ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις ισοδυναμούν με έμμεση απαγόρευση της ιατρικής φροντίδας για τρανς ανηλίκους, ιδιαίτερα για οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα ιδιωτικής περίθαλψης.

Νομικοί κύκλοι μιλούν ανοιχτά για επερχόμενες προσφυγές στη Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων και ομοσπονδιακών νόμων περί ισότιμης πρόσβασης στην υγεία.

Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση καθώς αρκετές πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να ευθυγραμμιστούν με τις ομοσπονδιακές κατευθύνσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια ευθεία σύγκρουση με την Ουάσιγκτον.

Όπως επισημαίνουν αμερικανικά μέσα, η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα των επόμενων μηνών, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο σύστημα υγείας όσο και στα δικαιώματα των ανηλίκων και των οικογενειών τους