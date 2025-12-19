Με το βλέμμα στραμμένο στην εορταστική έξοδο των πολιτών, οι αγρότες σε όλη την επικράτεια επανακαθορίζουν τη στάση τους.

Παρά την απόφασή τους να περάσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων πάνω στις μηχανές των τρακτέρ, δεσμεύονται να μην ταλαιπωρήσουν τους ταξιδιώτες, αφήνοντας ελεύθερη τη διέλευση στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Ωστόσο, η ηρεμία αυτή φαίνεται πως είναι προσωρινή, καθώς το ραντεβού με την κυβέρνηση παραμένει σε εκκρεμότητα και οι διαθέσεις για μετά τις γιορτές προμηνύονται ιδιαίτερα σκληρές.

Η «γραμμή» των μπλόκων σε Θεσσαλία και Μακεδονία

Στην καρδιά της αγροτικής εξέγερσης, τον κόμβο της Νίκαιας, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με συμβολικές κινήσεις. Οι παραγωγοί προγραμματίζουν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχωρίου (11:00 – 14:00), μοιράζοντας αγροτικά προϊόντα στους οδηγούς.

Με αυτή την κίνηση, επιθυμούν να αναδείξουν τη μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των τιμών που εισπράττουν οι ίδιοι και των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής στο ράφι.

Στα Μάλγαρα, η κατάσταση παραμένει ρευστή με κατά διαστήματα αποκλεισμούς και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, ωστόσο από την Τρίτη ο δρόμος θα δοθεί πλήρως στην κυκλοφορία για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Αντίστοιχα, στους Ευζώνους οι αποκλεισμοί θα είναι τετράωροι καθημερινά μέχρι την παραμονή, ενώ στη Σιάτιστα, όπου το μπλόκο ενισχύθηκε με 200 τρακτέρ, ετοιμάζεται 24ωρος αποκλεισμός των εμπορικών οχημάτων για τη Δευτέρα.

Το μέτωπο στη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα

Η Δυτική Ελλάδα παραμένει «κομμένη στα δύο» στο ύψος της θέσης Χαλίκι, με τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας να διατηρούν αμετακίνητες τις δυνάμεις τους σε Ιονία Οδό και Ολυμπία. Παρόλα αυτά, οι παραγωγοί σχεδιάζουν κινήσεις «υπέρ των πολιτών», ανοίγοντας τα διόδια κατά τις ημέρες των εορτών.

Στη Χαλκίδα, η υψηλή γέφυρα θα δέχεται «επισκέψεις» από τα τρακτέρ καθημερινά (18:00 – 20:00), ενώ την Κυριακή οι αγρότες της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας θα μεταφερθούν στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στη Θήβα, η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή σε κομβικά σημεία, με τους αγρότες όμως να επιδεικνύουν κοινωνική ευαισθησία, επιτρέποντας την ελεύθερη δίοδο σε οχήματα που μεταφέρουν μαθητές και φοιτητές.

Η κυβερνητική απάντηση και το αδιέξοδο του διαλόγου

Το κλίμα παραμένει πολωμένο, καθώς οι αγρότες αρνούνται να προσέλθουν σε συζήτηση «αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση των αιτημάτων τους». Η κυβερνητική πλευρά, από την άλλη, υποστηρίζει πως από τα συνολικά 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 16 έχουν ήδη δρομολογηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά.

Κινητοποιήσεις από τον Προμαχώνα μέχρι τη Σάμο

Προμαχώνας : Μετά από έναν εξαντλητικό αποκλεισμό που ακινητοποίησε πάνω από 1.000 νταλίκες, οι αγρότες περιόρισαν τις δράσεις τους σε τετράωρα κλεισίματα για να εκτονωθεί η συμφόρηση.





Σάμος: Μαζικό μπλόκο στήθηκε στο Κοκκάρι, στην Εθνική Οδό Σάμου – Καρλοβάσου, με τη στήριξη τοπικών φορέων και του Εργατικού Κέντρου, ζητώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωση της νησιωτικής παραγωγής.

Η επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων θεωρείται ορόσημο, καθώς οι αγρότες σε συντονισμό με το πανελλήνιο όργανό τους θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε ολοκληρωτικό lockdown των εθνικών οδών, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους για τη νέα χρονιά.