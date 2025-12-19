Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα άνοιξε στις 17:00 για τη διέλευση των φορτηγών, μετά από απόφαση των αγροτών, οι οποίοι νωρίτερα, στις 13:00, είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό του σημείου για τις νταλίκες.

Σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν ο αποκλεισμός να διαρκέσει μόνο τέσσερις ώρες, καθώς χθες το κλείσιμο ξεπέρασε τις οκτώ ώρες, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν περισσότερα από 1.000 φορτηγά. Με το άνοιγμα του σταθμού, η κυκλοφορία των φορτηγών ξεκίνησε και στα δύο ρεύματα.

Εκατοντάδες νταλίκες είχαν σχηματίσει μεγάλες ουρές τόσο στο ρεύμα προς Βουλγαρία όσο και στο ρεύμα εισόδου προς την Ελλάδα, μεταφέροντας εμπορεύματα. Σήμερα, ωστόσο, η αναμονή ήταν μικρότερη σε σχέση με προηγούμενες ημέρες, όταν οι οδηγοί χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και οκτώ ώρες.

Μετά το άνοιγμα του μεθοριακού σταθμού, σχηματίστηκε κομβόι φορτηγών, με την κίνηση στο σημείο να αποκαθίσταται σταδιακά.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στη Λάρισα: Μπλόκα σε Πλατύκαμπο και Αχίλλειο

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες στη Λάρισα, υλοποιώντας κατά γράμμα τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη των Σερρών.

Σήμερα, σκληραίνοντας τη στάση τους απέναντι στην κυβερνητική σιωπή, προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό παρακαμπτήριων οδών και συγκεκριμένα στα σημεία του Πλατυκάμπου και του Αχιλλείου.

​Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα, καθώς τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα, ωστόσο στέλνουν και μήνυμα καλής θέλησης ενόψει των εορτών.

​Άνοιγμα διοδίων και διανομή προϊόντων

​Τον τόνο των επόμενων κινήσεων έδωσε ο Θοδωρής Γεωργαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Μαγνησίας. Όπως ανακοίνωσε, αύριο οι αγρότες θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων, όπου θα μοιράσουν γεωργικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στην κοινωνία.

​«Βήμα πίσω» για τα Χριστούγεννα – Παράπονα από τους αλιείς

​Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Περράκης, πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου και της Ομοσπονδίας Αλιέων Μαγνησίας, επιβεβαίωσε την πρόθεση των αγροτών να διευκολύνουν τους πολίτες τις ημέρες των εορτών. «Θα προτείνουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να διευκολύνουμε όλη την κοινωνία να δουλέψει και τον κόσμο να κάνει Χριστούγεννα», ανέφερε.

​Ωστόσο, ο κ. Περράκης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του κλάδου του, τονίζοντας πως παρά τις εξαγγελίες, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μέριμνα για τους ψαράδες: «Τους αλιείς τους περνάνε στο ντούκου», κατέληξε χαρακτηριστικά.



Οι αγρότες αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου απόψε για να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Ουρές και σε Ριτσώνα, πού αλλού έχει μπλόκα

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικράτησε και στην έξοδο της Ριτσώνας, όπου προσφεύγουν οι οδηγοί για να συνεχίσουν το ταξίδι τους χωρίς να τους σταματήσουν.

Ακόμα, στις 18.00 – 21.00, θα αποκλειστεί στο μπλόκο Χαλκίδας τόσο η ψηλή γέφυρα, όσο και η παλιά, ουσιαστικά «κόβοντας» την πόλη στα δύο.

Στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες προχώρησαν σε μόνιμο αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων. Με το ρεύμα για Αθήνα να παραμένει κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου, οι αγροτοκτηνοτρόφοι του μπλόκου προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής σε πενθήμερο ολικό αποκλεισμό και για την κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ενώ η διέλευση θα ανοίξει ξανά την Τρίτη, ενόψει των διακοπών και της μετακίνησης των εκδρομέων.

Παραμένουν στα μπλόκα και ενισχύουν τις δράσεις τους οι παραγωγοί σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Καβάλα.

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς δυσχεραίνει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδίως λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου παραμένει επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς την πόλη. Οι παραγωγοί στον κόμβο του Νησελίου διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.