Κάθε μέρα είναι γεμάτη μικρές στιγμές: ο καφές που παίρνεις βιαστικά πριν τη δουλειά, η παραγγελία που κάνεις τα απογεύματα, το δώρο που ψάχνεις για ένα φίλο, οι βόλτες του Σαββατοκύριακου, η φροντίδα του κατοικίδιου, ακόμη και ο τακτικός ιατρικός έλεγχος. Με τη Nova και το PADU app, όλες αυτές οι στιγμές αποκτούν νέα αξία.

Κάθε επιλογή μετατρέπεται σε ανταμοιβή και κάθε μέρα γίνεται μια αληθινή εμπειρία κέρδους. Μέσα από ένα οικοσύστημα που συνεχώς εμπλουτίζεται με κορυφαία brands, αποκλειστικά deals και χιλιάδες πόντους, κάθε αγορά σου μετράει και ιδίως αν είσαι πελάτης Nova, έχεις πολλά παραπάνω!

Τι σημαίνει να είσαι NOVA

H Νova μέσω του PADU app ανοίγει πρόσβαση σε ένα δυναμικό δίκτυο περισσότερων από 1.000 σημείων εξαργύρωσης σε όλη τη χώρα. Στόχος της είναι να δώσει περισσότερη αξία σε κάθε αγορά, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για καθημερινά έξοδα ή για στιγμές απόλαυσης. Οι πελάτες Nova απολαμβάνουν deals που εξελίσσονται συνεχώς, με νέους συνεργάτες, νέες εμπειρίες, νέες προσφορές.

Τα exclusive Nova Deals που κάνουν τη διαφορά

Οι συνδρομητές της Nova έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκείνους, προσφέροντας ουσιαστικό όφελος σε κάθε τους επιλογή. Μεταξύ αυτών:

1+1 καφέ στα Coffee Lab , σε περισσότερα από 90 καταστήματα σε όλη τη χώρα

, σε περισσότερα από 90 καταστήματα σε όλη τη χώρα 1+1 κουλούρι στα Mon Kooloor , για καθημερινές, ζεστές, φρέσκες γεύσεις

, για καθημερινές, ζεστές, φρέσκες γεύσεις Έως 20% έκπτωση στα Pet City , την κορυφαία αλυσίδα προϊόντων για κατοικίδια

, την κορυφαία αλυσίδα προϊόντων για κατοικίδια 1+1 εισιτήρια για τους αγώνες του Ολυμπιακού στην Greek Basketball League & 10% επιστροφή σε όλες τις αγορές σου, από την επίσημη boutique !

εισιτήρια για τους αγώνες του & σε όλες τις αγορές σου, από την επίσημη ! Check-up από 20€ σε κορυφαίους υγειονομικούς ομίλους όπως Metropolitan Hospital , Health Spot+ , Platon Diagnosis και στον Όμιλο Υγείας

, , και στον Όμιλο Υγείας 5€ έκπτωση για αγορές άνω των 25€ στη Fresh Line

1+1 εισιτήρια για τους αγώνες της ARIS F.C. και 20% έκπτωση στο Aris Boutique

και 20% έκπτωση στο Aris Boutique 15% έκπτωση στο αυθεντικό ασιατικό φαγητό των Street Wok

15% έκπτωση για dine-in στο Hard Rock Café Athens και στο Rock Shop

και στο Rock Shop 15% έκπτωση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα FitBuddy

5€ έκπτωση σε αγορές άνω των 30€ στα παιδικά Energiers

Προνομιακές εκπτώσεις από την ΤΕΧΝΟΜΑΤ για αγορές ηλεκτρολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού

για αγορές ηλεκτρολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού 15% έκπτωση για αγορές από τα φυσικά καταστήματα παιχνιδιών BLA BLATOYS.GR αλλά και online.

αλλά και online. 15% έκπτωση σε ενοικίαση αυτοκινήτου με την Avis

10% έκπτωση σε αγορές άνω των 120€ από τη HomeMarkt για εξοπλισμό σπιτιού

για εξοπλισμό σπιτιού 2€ έκπτωση σε εισιτήρια σινεμά και 20% σε θέατρα από την Kolossaion Productions

30% στα Nova accessories και 60€ στο Nova 5G Phone Pro, αποκλειστικά στα καταστήματα Nova

Παράλληλα, συνεχίζουν να ισχύουν τα δημοφιλή Nova Deals για Pizza Fan, Simply Burgers, Signature Travel, Box Now και Wolt, που κάνουν την καθημερινότητα ακόμη πιο απολαυστική:

• 5€ έκπτωση σε παραγγελίες από Pizza Fan & Simply Burgers

• 10% έκπτωση σε ταξίδια της Signature Travel

• 20% έκπτωση στη διανομή δεμάτων με Box Now

• Δωρεάν τρίμηνη συνδρομή στο Wolt+

Πόντοι που πολλαπλασιάζονται σε κάθε βήμα

Η επιβράβευση ξεκινά από την πρώτη στιγμή, με ένα γενναιόδωρο bonus καλωσορίσματος 30.000 πόντων μόλις ο χρήστης συνδεθεί για πρώτη φορά στην εφαρμογή. Κάθε μήνα προστίθενται ακόμη 3.000 πόντοι, ενώ με κάθε σάρωση απόδειξης οι πόντοι διπλασιάζονται, κάνοντας την καθημερινή χρήση του PADU ακόμη πιο αποδοτική.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συνδρομητές μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να εξαργυρώσουν τους πόντους τους σε όποια προσφορά τους ενδιαφέρει – από τον πρωινό καφέ, μέχρι μια επίσκεψη στον κτηνίατρο, μια εκδρομή, μια αγορά για το σπίτι ή μια βραδινή έξοδο.

Η πρόσβαση γίνεται πιο απλή από ποτέ

Για να ξεκινήσει κανείς, αρκεί να κατεβάσει την εφαρμογή PADU από το Play Store ή το App Store, να ταυτοποιηθεί ως πελάτης Nova και να αρχίσει αμέσως να κερδίζει. Το PADU μετατρέπει την καθημερινότητα σε μια εμπειρία αμέτρητων ανταμοιβών, με προσφορές που ανανεώνονται, αναβαθμίζονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες των συνδρομητών.

Με τη Nova, κερδίζεις PADU – κάθε μέρα, σε κάθε αγορά, σε όλη την Ελλάδα. Για περισσότερα, επισκέψου το nova.gr/padu.