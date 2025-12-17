Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus από το 2027, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή της από το πρόγραμμα, που ήταν συνέπεια του Brexit.

Η επανένταξη στο πρόγραμμα Erasmus χαρακτηρίζεται από πολλούς ως μια κίνηση επαναπροσέγγισης της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του λεγόμενου «reset» των σχέσεων Λονδίνου–Βρυξελλών και αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Από το 2027 οι Βρετανοί θα μπορούν να σπουδάσουν για ένα έτος σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια χωρίς να καταβάλλουν επιπλέον τέλη, και το αντίστροφο για τους Ευρωπαίους φοιτητές. Η νέα συμφωνία προβλέπει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταβάλει 570 εκατομμύρια λίρες για να επανενταχθεί στο διευρυμένο πρόγραμμα Erasmus+ το 2027, το οποίο, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, αντιπροσωπεύει έκπτωση 30%.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, έως και 100.000 άνθρωποι θα επωφεληθούν μέσα στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος, καθώς η επιστροφή στο Erasmus+ πρόκειται να προσφέρει τη δυνατότητα κινητικότητας και ανταλλαγών σε φοιτητές, μαθητευόμενους, σπουδαστές περαιτέρω εκπαίδευσης, ενήλικες εκπαιδευόμενους, αλλά και σε προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη νεολαία και τον αθλητισμό.

«Μεγάλη νίκη για τους νέους», χαρακτηρίζει ο υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Νικ Τόμας-Σίμοντς, την εξέλιξη επισημαίνοντας ότι η επανένταξη στο Erasmus+ ανοίγει ξανά δρόμους για διεθνείς εμπειρίες, δεξιότητες και συνεργασίες, ανεξαρτήτως κοινωνικού ή οικονομικού υπόβαθρου. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ενισχύει όχι μόνο την ακαδημαϊκή γνώση, αλλά και τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Στις Βρυξέλλες, η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Erasmus+ χαιρετίστηκε ως ένα ισχυρό συμβολικό και ουσιαστικό βήμα προς την αποκατάσταση των δεσμών «άνθρωπος με άνθρωπο», με Ευρωπαίους αξιωματούχους να υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης για το μέλλον της ηπείρου.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρωθυπουργός Sir Keir Starmer υποστήριξε ότι ένα πρόγραμμα κινητικότητας των νέων θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μέρος μιας νέας συμφωνίας με την ΕΕ.