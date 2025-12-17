Τα νέα από την Αγγλία δεν είναι καλά, καθώς ο 21χρονος επιθετικός της Μάκλσφιλντ, Ίθαν ΜακΛίοντ, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα καθώς επέστρεφε από τον αγώνα της ομάδας του με τη Μπρέντφορντ Τάουν.

Ο ΜακΛίοντ αγωνίστηκε ως αλλαγή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο δυστυχώς ήταν και το τελευταίο του, καθώς κατά την επιστροφή του ενεπλάκη σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Μ1 και σκοτώθηκε.

Όπως αναφέρει το BBC, η λευκή Mercedes του 21χρονου ποδοσφαιριστή έπεσε σε μια μπάρα και δεν κατάφερε να επιβιώσει, με τη Μάκλσφιλντ να εκφράζει τη συντριβή της μέσω ανακοίνωσης.

«Η είδηση του θανάτου του Ίθαν έχει συντρίψει ολόκληρο τον σύλλογό μας και καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει το τεράστιο αίσθημα θλίψης και απώλειας που νιώθουμε τώρα», ανέφερε το σχετικό μήνυμα για τον ΜακΛίοντ, ο οποίος ήταν επί 10 χρόνια στα τμήματα υποδομής της Γουλβς, χωρίς όμως να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα του συλλόγου.