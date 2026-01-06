Αξιωματούχοι της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ συζητούν την εξαγωγή αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη πέντε κυβερνητικές, βιομηχανικές και ναυτιλιακές πηγές.

Τα διυλιστήρια των ΗΠΑ στις ακτές του Κόλπου μπορούν να επεξεργάζονται αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το έχουν εισαγάγει στο παρελθόν, πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις στη Βενεζουέλα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Βενεζουέλα έχει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μπλοκαρισμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, λόγω του αποκλεισμού στις εξαγωγές που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τα μέσα Δεκεμβρίου, ως μέρος της αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ στην κυβέρνηση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία κορυφώθηκε με τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο.

Μια συμφωνία για την πώληση του μπλοκαρισμένου αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες θα τα ανακατευθύνει από την Κίνα, η οποία ήταν ο κορυφαίος αγοραστής της Βενεζουέλας την τελευταία δεκαετία, και ιδιαίτερα από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε εταιρείες που εμπλέκονται στο εμπόριο πετρελαίου με τη Βενεζουέλα το 2020.

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου PDVSA έχει ήδη αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή λόγω του εμπάργκο, επειδή δεν υπάρχει πλέον χώρος για την αποθήκευση πετρελαίου.

Εάν η PDVSA δεν βρει σύντομα τρόπο να εξάγει πετρέλαιο, θα πρέπει να μειώσει περαιτέρω την παραγωγή, ανέφερε μία από τις πηγές. Ο Λευκός Οίκος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η PDVSA δεν σχολίασαν άμεσα.