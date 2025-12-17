Η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Euroleague και το γήπεδο, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι άδειο λόγω υψηλού κινδύνου.

Μπορεί οι δύο ομάδες από το Ισραήλ, η Μακάμπι και η Χάποελ Τελ Αβίβ, να επέστρεψαν στην έδρα τους για τα εντός έδρας παιχνίδια, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τους εκτός έδρας αγώνες τους.

Με το κλίμα για το Ισραήλ να μην είναι καθόλου καλό σε κάποιες χώρες, οι αθλητικές διοργανώσεις επηρεάζονται και ακόμη ένα παράδειγμα είναι αυτό του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Όπως ανακοίνωσαν οι «μπλαουγκράνα», ο αγώνας της 6ης Ιανουαρίου θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας, με το κλαμπ να αποζημιώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας αλλά και όσους αγόρασαν μεμονωμένα εισιτήριο για το συγκεκριμένο ματς.