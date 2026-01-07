Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 7/1 ενώ οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα με εξαίρεση τα ανατολικά Θεσσαλίας, Στερεάς και Πελοποννήσου. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ενισχυθούν και θα επηρεάσουν όλη τη χώρα. Κατά τις βραδινές ώρες οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και ενδεχομένως στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν λασποβροχές, κυρίως στα δυτικά, στα νοτιοδυτικά και στα βορειοανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 17, στη Θεσσαλία από 7 έως 18, στην Ήπειρο από 10 έως 16, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 20, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 18, στις Κυκλάδες από 15 έως 19, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, όμως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου στα ανατολικά τμήματά του θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και ασθενείς, τοπικές βροχοπτώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.