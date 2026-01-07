Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν άδειο παλιό δεξαμενόπλοιο, το Bella 1, το οποίο προσπαθεί να αποφύγει τη σύλληψή του από τις Αρχές των ΗΠΑ για πάνω από δύο εβδομάδες, αρχικά ανοιχτά της Βενεζουέλας, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο.

Η υπόθεση προκαλεί ένταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιεχόμενο του δημοσιεύματος.