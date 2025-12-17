Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι δίνει στον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς μια τελευταία ευκαιρία να καταβάλλει το ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών (3,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων) από την πώληση του βρετανικού ποδοσφαιρικού συλλόγου Τσέλσι στην Ουκρανία, διαφορετικά θα τον οδηγήσει στο δικαστήριο.

Η Βρετανία είχε επιβάλλει κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς σε μια προσπάθεια καταστολής της δράσης των Ρώσων ολιγαρχών μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, ενεργοποιώντας τη βεβιασμένη πώληση της ομάδας της Premier League και το πάγωμα των εσόδων από την πώληση.

Η Βρετανία θέλει τα κεφάλαια να δαπανηθούν μόνο στην Ουκρανία, σε ευθυγράμμιση με μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πίεση προς τη Μόσχα να πληρώσει τον λογαριασμό για τους θανάτους και την καταστροφή που προκλήθηκαν από την εισβολή της. Ο ίδιος ο Αμπράμοβιτς είχε επιδείξει στο παρελθόν μεγαλύτερη ευελιξία και θέλει τα χρήματα να διατεθούν σε όλα τα θύματα του πολέμου.

Έτοιμη να οδηγήσει τον Αμπράμοβιτς στο δικαστήριο δηλώνει η Βρετανία

Σε περίπτωση που ο Ρώσος επιχειρηματίας δεν καταφέρει να αποδεσμεύσει τα κεφάλαια γρήγορα, η κυβέρνηση αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι είναι «πλήρως έτοιμη να τον οδηγήσει στο δικαστήριο, εάν χρειαστεί, για να επιβάλει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μαζί του το 2022».

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια λίρες, χρήματα που οφείλονται στον ουκρανικό λαό μπορούν να παραμείνουν παγωμένα σε βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Βρετανία θα εκδώσει άδεια για την αποδέσμευση των χρημάτων.