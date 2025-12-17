«Δεν βρίσκεται πια στην πόλη του Όσλο», έγραψε στο X, ο Πέδρο Ουρουσούρτου Νοσέλι, μέλος της ομάδας της αρχηγού της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρίας Κορίνας Ματσάδο. Η Ματσάδο έλαβε φέτος το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και βρισκόταν στη Νορβηγία για την τελετή απονομής των βραβείων. Για ευνόητους λόγους, δεν διευκρινίστηκε ο νέος προορισμός της Ματσάδο.

Η Ματσάδο είχε φύγει την περασμένη εβδομάδα από τη Βενεζουέλα, όπου ζούσε κρυμμένη, με προορισμό τη Νορβηγία προκειμένου να παραλάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, έφθασε ωστόσο πολύ αργά για την τελετή. Σύμφωνα με την εκπρόσωπό της, η 58χρονη υπέστη κάταγμα σπονδύλου κατά την περιπετειώδη διαφυγή της.

«Η υγεία της είναι καλή και συμβουλεύθηκε αυτές τις ημέρες έναν ειδικό για γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση», δήλωσε σήμερα ο Πέδρο Ουρουσούρτου Νοσέλι. Η Ματσάδο βγήκε στην παρανομία στη Βενεζουέλα τον Αύγουστο του 2024, μερικές ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές η συμμετοχή της στις οποίες είχε αποκλειστεί. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης της απονεμήθηκε για τις προσπάθειές της υπέρ της δημοκρατικής μετάβασης στη Βενεζουέλα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αντιπολίτευση, όπως και ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών που επέτρεψε στον Νικολάς Μαδούρο να κερδίσει τρίτη εξαετή θητεία.