Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί από την ΑΑΔΕ η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι έγγαμοι φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν να προχωρήσουν σε «φορολογικό διαζύγιο», επιλέγοντας την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2026.

Η επιλογή του «φορολογικού διαζυγίου» έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται ετήσια επανάληψη της διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Όσοι φορολογούμενοι είχαν επιλέξει κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος την υποβολή χωριστών δηλώσεων και εξακολουθούν να βρίσκονται σε έγγαμη σχέση, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, εκτός εάν επιθυμούν να ανακαλέσουν την αρχική τους επιλογή.

Σε περίπτωση ανάκλησης και εφόσον προκύψει εκ νέου πρόθεση για χωριστή δήλωση, το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί ξανά από τουλάχιστον έναν εκ των δύο συζύγων.

Η γνωστοποίηση αλλά και η ανάκληση της επιλογής για χωριστή φορολογική δήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής. Αν κανένας από τους δύο συζύγους δεν υποβάλει σχετικό αίτημα, τότε η υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης καθίσταται υποχρεωτική.

Η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήματος χωριστής δήλωσης συζύγων θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Τι να προσέξετε

Πριν την οριστική απόφαση για «φορολογικό διαζύγιο», οι σύζυγοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:

– Στις χωριστές δηλώσεις δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα κ.λπ.) και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς αυτά επιβαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε σύζυγο. Για την ανάλωση κεφαλαίου δεν είναι δυνατή η επίκληση εισοδημάτων του άλλου συζύγου.

– Δεν προβλέπεται μεταφορά αποδείξεων μεταξύ των συζύγων. Επομένως, όποιος δεν καλύπτει το απαιτούμενο όριο αποδείξεων, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς από το όριο του 30%.

– Η καταβολή κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων δεν επηρεάζεται από την επιλογή χωριστής δήλωσης.

– Κάθε σύζυγος δηλώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στην ιδιόκτητη κατοικία, το ποσοστό συμμετοχής του ως μισθωτής σε ενοικιαζόμενη κατοικία ή το αντίστοιχο ποσοστό δωρεάν παραχώρησης.

– Τα τέκνα από κοινό γάμο, καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

– Το εισόδημα ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομά του, προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με το υψηλότερο εισόδημα και δηλώνεται αποκλειστικά από αυτόν.

– Όπως και στην κοινή δήλωση, έτσι και στη χωριστή, η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του ενός συζύγου δεν εμποδίζει την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για τον άλλον.

– Δεν απαιτείται η υποβολή χωριστών δηλώσεων για συζύγους που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.