Με εντατικούς, στοχευμένους και σε μεγάλο βαθμό ψηφιακά καθοδηγούμενους ελέγχους, η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα το 2026 στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ο συνολικός αριθμός των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του επόμενου έτους ανέρχεται σε 72.800, με την επιλογή των υποθέσεων να γίνεται βάσει ανάλυσης κινδύνου, μοριοδότησης και αξιοποίησης ψηφιακών δεδομένων.

Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων μπαίνουν οι επιστροφές φόρου, οι μεταβιβάσεις ακινήτων, ο ΦΠΑ, οι εκκρεμείς υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, οι υποθέσεις που προέκυψαν κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, τα παραστατικά διακίνησης προϊόντων, καθώς και το ηλεκτρονικό και ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Πιο συγκεκριμένα, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει, μεταξύ άλλων:

26.000 πλήρεις και μερικούς ελέγχους από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών. Τουλάχιστον το 80% των υποθέσεων θα αφορά φορολογικά έτη της τελευταίας πενταετίας, ενώ το 75% θα επικεντρώνεται κυρίως στην τελευταία τριετία, για την οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων.

25.400 μερικούς επιτόπιους ελέγχους από τα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις ΔΟΥ και εξειδικευμένες υπηρεσίες, με στόχο τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

18.000 στοχευμένους ελέγχους από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

2.500 ελέγχους σε μεταβιβάσεις ακινήτων, με έμφαση σε αγοραπωλησίες, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές.

900 ειδικές έρευνες που αφορούν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ενισχύει περαιτέρω το ψηφιακό της οπλοστάσιο, δρομολογώντας παρεμβάσεις όπως η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η ψηφιακή υποβολή δελτίων αποστολής σε όλους τους κλάδους, η δημιουργία ψηφιακού μητρώου πελατών για δραστηριότητες με αυξημένες ταμειακές συναλλαγές, καθώς και η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων και διαχείρισης κινδύνου για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

Η ομάδα «ΔΕΟΣ»

Κομβικό ρόλο στον νέο σχεδιασμό διαδραματίζει και η ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, η οποία ενοποιεί τα ελεγκτικά τμήματα της ΑΑΔΕ σε έναν ενιαίο, ευέλικτο και πανελλαδικής εμβέλειας μηχανισμό. Η νέα Διεύθυνση αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό σύνθετων ελέγχων, αξιοποιώντας ανάλυση μεγάλων δεδομένων, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακές πλατφόρμες τιμολόγησης, αλλά και πληροφορίες από το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την οργανωμένη παρέμβαση στους τομείς όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.