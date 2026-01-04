Ούτε μία, ούτε δύο αλλά έως και 60 διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων, παροχών και εσόδων που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025 μπορούν να αξιοποιήσουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να καλύψουν τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και να αποφύγουν την επιβολή πρόσθετου φόρου και τις περιπέτειες με την εφορία.

Τα ποσά αυτά θα ληφθούν υπόψη από την ΑΑΔΕ κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, συμβάλλοντας στη μείωση ή ακόμη και στον πλήρη μηδενισμό της τεκμαρτής διαφοράς εισοδήματος, όταν τα δηλωθέντα εισοδήματα που φορολογούνται με βάση τις γενικές διατάξεις υπολείπονται των τεκμηρίων.

Το πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται με την πρόσφατη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή σύμφωνα με την οποία εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που καταβάλλει εισοδήματα, επιδόματα ή λοιπές παροχές υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στοιχεία και βεβαιώσεις για το έτος 2025 στο διάστημα 16 Ιανουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 2026, προκειμένου τα ποσά να διασταυρωθούν και να προσυμπληρωθούν στις δηλώσεις.

Πέρα από μισθούς, συντάξεις και αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών, η ισχύουσα νομοθεσία αναγνωρίζει ευρύ φάσμα ποσών, από κοινωνικά επιδόματα και αποζημιώσεις έως τόκους, μερίσματα, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και εισαγωγή συναλλάγματος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επιδόματα ανεργίας, παροχές αναπηρίας, οικονομικές ενισχύσεις ευάλωτων ομάδων, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, εφάπαξ παροχές, τόκοι καταθέσεων και ομολόγων, μερίσματα, τίμημα από πώληση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, καθώς και κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Ειδικότερα, μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται: