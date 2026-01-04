Ούτε μία, ούτε δύο αλλά έως και 60 διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων, παροχών και εσόδων που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025 μπορούν να αξιοποιήσουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να καλύψουν τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και να αποφύγουν την επιβολή πρόσθετου φόρου και τις περιπέτειες με την εφορία.
Τα ποσά αυτά θα ληφθούν υπόψη από την ΑΑΔΕ κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, συμβάλλοντας στη μείωση ή ακόμη και στον πλήρη μηδενισμό της τεκμαρτής διαφοράς εισοδήματος, όταν τα δηλωθέντα εισοδήματα που φορολογούνται με βάση τις γενικές διατάξεις υπολείπονται των τεκμηρίων.
Το πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται με την πρόσφατη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή σύμφωνα με την οποία εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που καταβάλλει εισοδήματα, επιδόματα ή λοιπές παροχές υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στοιχεία και βεβαιώσεις για το έτος 2025 στο διάστημα 16 Ιανουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 2026, προκειμένου τα ποσά να διασταυρωθούν και να προσυμπληρωθούν στις δηλώσεις.
Πέρα από μισθούς, συντάξεις και αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών, η ισχύουσα νομοθεσία αναγνωρίζει ευρύ φάσμα ποσών, από κοινωνικά επιδόματα και αποζημιώσεις έως τόκους, μερίσματα, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και εισαγωγή συναλλάγματος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.
Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επιδόματα ανεργίας, παροχές αναπηρίας, οικονομικές ενισχύσεις ευάλωτων ομάδων, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, εφάπαξ παροχές, τόκοι καταθέσεων και ομολόγων, μερίσματα, τίμημα από πώληση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, καθώς και κέρδη από τυχερά παιχνίδια.
Ειδικότερα, μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται:
- Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία αναπήρων 80% και άνω.
- Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους.
- Συντάξεις που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή στις οικογένειές τους.
- Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης.
- Επιδόματα τέκνων καταβληθέντα από τον ΟΠΕΚΑ. Τα ποσά των επιδομάτων τέκνων δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα κανενός μέλους της οικογένειας.
- Τα επιδόματα ανεργίας που εισπράχθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2025 από ΔΥΠΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΓΕΝΕ.
- Παροχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ (παροχή λόγω καταγγελίας σχέσης εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα, παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, ειδικό εποχικό βοήθημα, παροχές που καλύπτουν δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας).
- Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής.
- Η ετήσια οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ύψους 250 ευρώ.
- Οικονομική ενίσχυση αναδοχής.
- Εκλογική αποζημίωση.
- Ειδική σύνταξη των παθόντων και των οικογενειών όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
- Επίδομα επικίνδυνης εργασίας.
- Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού ή για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού.
- Προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες.
- Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων και ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές.
- Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, αμοιβές για πρακτική άσκηση φοιτητών, για συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, αμοιβές περιστασιακά απασχολούμενων κτλ.
- Εφάπαξ παροχή από ασφαλιστικά ταμεία.
- Ασφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
- Επίδομα γέννησης.
- Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων.
- Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.
- Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου.
- Το τίμημα από πώληση ακινήτου.
- Το τίμημα από τη διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
- Εισαγωγή συναλλάγματος.
- Δάνεια.
- Κληρονομιές χρηματικών ποσών.
- Εισπραχθείσες δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.
- Κέρδη από λαχεία, ΛΟΤΤΟ κ.λπ.
- Αποζημίωση για ηθική βλάβη.