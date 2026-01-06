Οι πρώτες κινήσεις του ΑΝΤ1 ενόψει του δεύτερου μισού της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς αρχίζουν πλέον να αποσαφηνίζονται.

Σύμφωνα με το zappit, η Ελένη Τσολάκη αποχωρεί από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», χωρίς ωστόσο να ολοκληρώνεται η συνεργασία της με τον σταθμό, καθώς παραμένει κανονικά στο δυναμικό του.

Όπως ήταν ήδη γνωστό εδώ και εβδομάδες, ο ΑΝΤ1 είχε προγραμματίσει συνολική αξιολόγηση του προγράμματός του προς τα τέλη Δεκεμβρίου, προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Οι πληροφορίες που πλέον επιβεβαιώνονται αναφέρουν ότι η Ελένη Τσολάκη δεν συνεχίζει στην παρουσίαση της εκπομπής, με αποτέλεσμα το επεισόδιο της 28ης Δεκεμβρίου να αποτελεί και το τελευταίο της στο συγκεκριμένο πόστο.

Κατά τη λήψη της απόφασης, ο σταθμός έλαβε υπόψη τη συνολική τηλεοπτική πορεία της εκπομπής από την πρώτη ημέρα προβολής της έως και την περίοδο των Χριστουγέννων. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και η σύγκριση με τις αντίστοιχες εκπομπές των δύο προηγούμενων σεζόν –τους Weekenders και την εκπομπή της Μπέττυς Μαγγίρα– που είχαν σημειώσει αισθητά καλύτερες επιδόσεις στις μετρήσεις τηλεθέασης.

Παρά τις παρεμβάσεις και τις διορθωτικές αλλαγές που επιχειρήθηκαν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» δεν κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα του στους πίνακες της Nielsen. Τα νούμερα κινήθηκαν χαμηλότερα από τους στόχους που είχαν τεθεί, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση του ΑΝΤ1 στην απόφαση για πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής.

Την ίδια ώρα, η Ελένη Τσολάκη βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε συζητήσεις με το κανάλι για την αξιοποίησή της σε διαφορετικό τηλεοπτικό πρότζεκτ στο μέλλον.

Επόμενο ερώτημα αποτελεί το τι θα ακολουθήσει στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, μέσα στον Ιανουάριο δεν αναμένεται να υπάρξει άμεση αντικατάσταση. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η νέα εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα στις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο προσκήνιο έρχεται το όνομα της Κατερίνας Καραβάτου. Η παρουσιάστρια είχε θετική παρουσία στη θερινή ζώνη και παραμένει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 χωρίς ενεργό πρότζεκτ αυτή την περίοδο, παρά το γεγονός ότι ανανέωσε το συμβόλαιό της το περασμένο φθινόπωρο.

Ανοιχτά παραμένουν τόσο το ωράριο μετάδοσης της νέας εκπομπής –με πιθανότερο σενάριο μια ελαφρώς μεταγενέστερη έναρξη– όσο και το τελικό σχήμα που θα τη στελεχώσει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αναμένονται εκτεταμένες αλλαγές, τόσο μπροστά από τις κάμερες όσο και στο παρασκήνιο, με ορισμένους συνεργάτες να μπαίνουν εκ νέου σε διαπραγματεύσεις και άλλες συνεργασίες να οδεύουν προς ολοκλήρωση.