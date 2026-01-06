Το πρωί της Τρίτης (06.01.2026) ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά για να παρακολουθήσουν τον αγιασμό των υδάτων, ανήμερα των Θεοφανίων. Μαζί τους ήταν φυσικά και ο μονάκριβος γιος τους, ο Παναγιώτης – Αντώνιος.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της χώρας μας και η σύζυγός του, μοιράστηκαν φωτογραφίες από τον εορτασμό των Θεοφανίων στους λογαριασμούς που διατηρούν στο Instagram. Μάλιστα, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι σημαντική και συμβολική για την Ορθοδοξία, ενώ η Τζένη Μπαλατσινού ευχήθηκε το φως κι η αγάπη να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους.

«Τα Θεοφάνια είναι μία πολύ σημαντική και ιδιαίτερα συμβολική μέρα για την Ορθοδοξία μας, αλλά και για την πατρίδα μας.

Από το λιμάνι του Πειραιά ευχηθήκαμε χρόνια πολλά στο λαό μας, στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της θάλασσας, τους νησιώτες, τους ναυτικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, σε όλο τον κόσμο μας.

Ελπίζουμε σε ενότητα, σε ομοψυχία και σε σύνεση στις δύσκολες ημέρες που ζούμε», έγραψε στην ανάρτησή του ο Βασίλης Κικίλιας.

«Φως και αγάπη να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Τζένη Μπαλατσινού.

Στα εγκαίνια του κέντρου τοκετού

Στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου φυσικού τοκετού της Εριέττας Κούρκουλου Λάτση βρέθηκε η Τζένη Μπαλατσινού, η οποία μίλησε και στη Ράνια Θεοδωρακοπούλου.

«Είναι μια πρωτοβουλία που με συγκινεί γιατί τιμά τη γυναίκα και τη μητρότητα. Η ελευθερία στο να μπορούμε να επιλέξουμε με σεβασμό στο σώμα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και το λέω έχοντας τέσσερα παιδιά και έχοντας περάσει και εύκολα και δύσκολα στους τοκετούς μου. Είναι τόσο όμορφος ο χώρος, έχει γίνει με τόση αγάπη», είχε πει η Τζένη Μπαλατσινού στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

«Εγώ έκανα δύο κορίτσια με φυσιολογικό τοκετό και δύο αγόρια με καισαρική. Το τελευταίο ήταν με αρκετά μεγάλη δυσκολία. Η κάθε ιστορία είναι διαφορετική, όλες οι γυναίκες έχουμε να μοιραστούμε πράγματα πολύ προσωπικά, πολύ ιδιαίτερα. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή, τίποτα δε συγκρίνεται με αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κάτι ιερό», είχε αναφέρει ακόμα στην ίδια συνέντευξη.