Στη Βουλγαρία βρίσκεται ο Λιβανέζος δικαστής Τάρεκ Μπιτάρ για να ανακρίνει τον πλοιοκτήτη που συνδέεται με την καταστροφική και πολύνεκρη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020. Στις 10 Δεκεμβρίου, βουλγαρικό δικαστήριο αρνήθηκε την έκδοση του Ιγκόρ Γκρεσούσκιν, 48χρονου ρωσοκύπριου υπηκόου, ελλείψει επαρκών εγγυήσεων εκ μέρους του Λιβάνου για τη μη εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Οι λιβανικές αρχές θεωρούν ότι ο Ιγκόρ Γκρεσούσκιν είναι ο ιδιοκτήτης του πλοίου Rhosus που μετέφερε φορτίο νιτρικού αμμωνίου το οποίο εκφορτώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού και τοποθετήθηκε σε αποθήκη, όπου και ανατινάχθηκε εξαιτίας πυρκαγιάς προκαλώντας τον θάνατο 200 ανθρώπων, τον τραυματισμό χιλιάδων και σημαντικές υλικές ζημιές. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σόφιας τον Σεπτέμβριο βάσει κόκκινης ειδοποίησης της Ιντερπόλ και κατηγορείται από τις λιβανικές αρχές για «εισαγωγή εκρηκτικών στο Λίβανο, τρομοκρατική πράξη που προκάλεσε τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων και απενεργοποίηση μηχανημάτων με σκοπό τη βύθιση ενός πλοίου», σύμφωνα με την βουλγαρική εισαγγελία.

«Ο κ. Μπιτάρ αναχώρησε για τη Σόφια σήμερα» και θα ανακρίνει τον κ. Γκρεσούσκιν αύριο», διευκρίνισε στο AFP αξιωματούχος της λιβανικής δικαιοσύνης που δεν κατονομάζεται. Η λιβανική δικαιοσύνη ελπίζει ότι θα λάβει πληροφορίες για το φορτίο του νιτρικού αμμωνίου και κυρίως για τον εντολέα. Θέλει επίσης να μάθει αν η Βηρυτός ήταν ο τελικός προορισμός του πλοίου.

Ο ανεξάρτητος δικαστής Τάρεκ Μπιτάρ ξεκίνησε και πάλι στις αρχές του έτους την έρευνα για την υπόθεση την οποία είχε διακόψει τον Ιανουάριο 2023 προσκρούοντας στην εχθρότητα μεγάλου μέρους της πολιτικής τάξης, ιδίως της Χεζμπολάχ, η οποία τον κατηγορούσε για μεροληψία, πριν διωχθεί για απείθεια.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνά του μπόρεσε να επανεκκινήσει μετά την ανάληψη της προεδρίας του Λιβάνου από τον Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του που υποσχέθηκαν να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης έπειτα από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, σύγκρουση από την οποία η σιιτική υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση βγήκε αποδυναμωμένη.