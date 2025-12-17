Το ποσό ρεκόρ των 727 εκατ. δολαρίων, ως οικονομική συνεισφορά, ενέκρινε η FIFA για το Μουντιάλ 2026, μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου της.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού και συγκεκριμένα τα 655 εκατ. δολάρια προορίζονται για τις 48 ομάδες που θα συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη νικήτρια να παίρνει 50 εκατ. δολάρια, ενώ η φιναλίστ θα εισπράξει το ποσό των 33 εκατ.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάθε ομάδα που προκρίθηκε θα λάβει 1,5 εκατομμύριο δολάρια για την κάλυψη του κόστους προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη έχουν εγγυημένα τουλάχιστον 10,5 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά του επόμενου έτους.

“Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 θα είναι επίσης πρωτοποριακό όσον αφορά την οικονομική του συνεισφορά στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα”, δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Η FIFA επιβεβαίωσε την εισαγωγή νέων τουρνουά U-15 σε στιλ φεστιβάλ FIFA για αγόρια και κορίτσια, τα οποία θα είναι ανοιχτά σε όλες τις 211 Ομοσπονδίες Μέλη της FIFA. Η πρώτη διοργάνωση θα διεξαχθεί από ομάδες αγοριών το 2026. Η δεύτερη διοργάνωση, το 2027, θα περιλαμβάνει ομάδες κορασίδων.

Από το 2028 και μετά, όλες οι Ομοσπονδίες Μέλη θα κληθούν να συμμετάσχουν τόσο με τις ομάδες αγοριών όσο και με τις ομάδες κορασίδων U-15 σε δύο ξεχωριστές διοργανώσεις.

“Τα τελευταία χρόνια, η FIFA έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του παιδικού ποδοσφαίρου, τα αποτελέσματα των οποίων είναι ορατά σε όλους. Έχουμε δραστηριοποιηθεί πολύ στην προώθηση των παιδικών αγώνων και της ανάπτυξης, και αυτό είναι ένα φυσικό επόμενο βήμα, και ένα πολύ χαρούμενο. Η διοργάνωση φεστιβάλ FIFA U-15 για αγόρια και κορίτσια θα είναι θεμελιώδης στην προσπάθεια της FIFA να δώσει σε κάθε ταλέντο μια ευκαιρία σε όλο τον κόσμο και ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η FIFA επανεπενδύει στο παιχνίδι”, τόνισε ο Τζάνι Ινφαντίνο.

Το συμβούλιο της FIFA ενέκρινε τη δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης για περιοχές που έχουν βιώσει συγκρούσεις. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Πρόεδρος Ινφαντίνο στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ-Σέιχ στις 13 Οκτωβρίου 2025 ότι η FIFA σκόπευε να δημιουργήσει έναν μηχανισμό υποστήριξης για περιοχές που έχουν βιώσει συγκρούσεις.

Επίσης, το συμβούλιο της FIFA επιβεβαίωσε την κατανομή των θέσεων για τα Ολυμπιακά τουρνουά του Λος Άντζελες 2028:

Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου γυναικών: AFC (Ασία): 2,5· CAF (Αφρική): 2· CONCACAF (Βόρεια -Κεντρική Αμερική και Καραϊβική): 3· CONMEBOL (Νότια Αμερική): 2,5· OFC (Ωκεανία): 1· UEFA (Ευρώπη): 4· χώρα υποδοχής (Ηνωμένες Πολιτείες): 1

Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου ανδρών: AFC: 2· CAF: 2· CONCACAF: 1· CONMEBOL: 2· OFC: 1· UEFA: 3· χώρα υποδοχής (Ηνωμένες Πολιτείες): 1.

Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι η διοργάνωση του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών Συλλόγων θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 30 Ιανουαρίου 2028.