Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο της GBL χωρίς ήττα και μπήκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, διαλύοντας την Καρδίτσα με 120-80 το μεσημέρι της Κυριακής (11/1).

Η αναμέτρηση είχε έντονο ενδιαφέρον, τόσο λόγω του ντεμπούτου του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος μέτρησε 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 20 λεπτά συμμετοχής, όσο και λόγω της εντυπωσιακής εμφάνισης του Άλεκ Πίτερς, που σημείωσε 35 πόντους – επίδοση που αποτελεί career-high – αλλά και του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος πρόσθεσε 22 πόντους με 5/9 τρίποντα.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που προέρχεται από μια ιστορική πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League στην πρώτη της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, στάθηκε ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό και την ποιότητα των «ερυθρόλευκων», υποχωρώντας τελικά στο ρεκόρ 4-9 (4-3 εντός και 0-6 εκτός έδρας). Από πλευράς Καρδίτσας, ξεχώρισε ο Μπράντον Τζέφερσον, ο οποίος πέτυχε 25 πόντους, με τους 13 να έρχονται στην πρώτη περίοδο.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον χαρακτήρα προσωπικής «μονομαχίας» ανάμεσα στον Τζέφερσον και τον Ντόρσεϊ, καθώς αμφότεροι σημείωσαν από 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά με ένα σερί 9 αναπάντητων πόντων, η περίοδος έκλεισε στο 26-29.

Στη δεύτερη περίοδο, η Καρδίτσα συνέχισε να σουτάρει με καλά ποσοστά και εκμεταλλεύτηκε τα κενά συγκέντρωσης των φιλοξενούμενων στην άμυνα, κρατώντας το παιχνίδι κλειστό μέχρι την ανάπαυλα (46-50). Σε αυτό το διάστημα, ο νεοαποκτηθείς Τζόουνς αγωνίστηκε σε όλο το δεκάλεπτο, προσφέροντας 4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Η εικόνα άλλαξε πλήρως μετά το ημίχρονο. Ο Πίτερς πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο, σημειώνοντας 17 από τους συνολικά 35 πόντους του στην τρίτη περίοδο, ενώ ο Ολυμπιακός ανέβασε αισθητά την αμυντική του ένταση. Το αποτέλεσμα ήταν να περιορίσει την Καρδίτσα μόλις στους 12 πόντους στο δεκάλεπτο και να εκτοξεύσει τη διαφορά στους 27 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου (58-85), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαρινάκης, Μηλαπίδης, Σκαλτσής

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-29, 46-50, 58-85, 80-120

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 25 (6/9 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 λάθη), Μπόθγουελ 5 (7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κασελάκης 4, Ουάσινγκτον 6 (4 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Τζέφερσον Ντ. 4 (4 λάθη), Χόρχλερ 6, Λοάπης 2, Πουλιανίτης, Ζευγαράς, Δίπλαρος 8 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη, 4 κλεψίματα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 λάθη), Παπανικολάου 3 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 22 (5/9 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Χολ 13 (3 ριμπάουντ), Γουόρντ 6 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη), Λαρεντζάκης 9 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Βεζένκοβ 9, Νετζήπογλου 5, Τζόουνς 14 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φουρνιέ 4 (2 ασίστ)