Διπλωμάτες από τις βόρειες χώρες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία πλέουν κοντά στη Γροιλανδία, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη υψηλόβαθμους διπλωμάτες με πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ενημερώσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ, «δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικά ή κινεζικά πλοία ή υποβρύχια έχουν δραστηριοποιηθεί στην περιοχή της Γροιλανδίας τα τελευταία χρόνια».

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το δημοσίευμα των Financial Times.