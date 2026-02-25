Μια νέα εποχή στη διανομή αλληλογραφίας εγκαινιάζουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, προχωρώντας «για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, σε ουσιαστική ανανέωση του στόλου τους με την ένταξη 250 σύγχρονων ηλεκτροκίνητων δικύκλων» εξυπηρετώντας πολίτες σε όλη τη χώρα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, «η επένδυση αποτελεί κομβικό βήμα στον συνολικό μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ, με επίκεντρο την ασφάλεια των εργαζομένων, τη βιωσιμότητα, τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Για τα ΕΛΤΑ, η ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της λειτουργίας τους. Η ανανέωση του στόλου αποτελεί στρατηγική επιλογή με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των διανομέων, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο, εξυπηρετώντας πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας.

Τα νέα ηλεκτρικά δίκυκλα προσφέρουν σύγχρονα επίπεδα αξιοπιστίας, σταθερότητας και εργονομίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας».

Η ένταξη των ηλεκτρικών δικύκλων, συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση, σηματοδοτεί τη δέσμευση των ΕΛΤΑ για ουσιαστική μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Τα νέα οχήματα είναι μηδενικών εκπομπών ρύπων, ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικά και πρακτικά αθόρυβα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, η ηλεκτροκίνηση μειώνει σημαντικά το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα του ταχυδρομικού έργου.

Πρόκειται για μία επένδυση με 100% ελληνικό πρόσημο, που προέκυψε έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν τρεις εταιρείες leasing, εκπροσωπώντας ισάριθμους κατασκευαστικούς οίκους δικύκλων. Νικήτρια αναδείχθηκε η Instacar, με το ηλεκτρικό δίκυκλο NOOS®, το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό scooter, σχεδιασμένο εξ’ ολοκλήρου από Έλληνες μηχανικούς το οποίο παράγεται στην Ελλάδα. Το NOOS® είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική βιομηχανία και την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών μετακινήσεων και αποτελεί προϊόν της ECOSHIFT®, μίας ιδιαίτερα σημαντικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2023 και σήμερα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος. Με την επιλογή αυτή, τα ΕΛΤΑ ενισχύουν έμπρακτα την ελληνική παραγωγή, στηρίζουν την εγχώρια τεχνογνωσία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος πράσινης κινητικότητας.

Με κινητήρα max 5kW, τα νέα ηλεκτρικά scooters διαθέτουν αυτονομία που φθάνει έως και τα 131 χιλιόμετρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του εκτεταμένου δικτύου διανομής των ΕΛΤΑ. Οι δύο αποσπώμενες μπαταρίες εξασφαλίζουν ευελιξία και αδιάλειπτη λειτουργία, ενώ οι δυνατότητες συνδεσιμότητας και εντοπισμού επιτρέπουν αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου και βελτιστοποίηση των διαδρομών. Επιπλέον, ο σύγχρονος σχεδιασμός τους ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των ΕΛΤΑ, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή.

Η επίσημη παραλαβή του ηλεκτροκίνητου στόλου έγινε χθες, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στο Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, παρουσία της διοίκησης των ΕΛΤΑ, του Υπερταμείου καθώς και του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΔΣ των ΕΛΤΑ, κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ, δήλωσε μεταξύ άλλων «Εκσυγχρονίζουμε τον στόλο. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Επενδύουμε στην τεχνολογία. Επενδύουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπερταμείο για τη στήριξή του στην πορεία ανασυγκρότησης των ΕΛΤΑ. Θέλω να συγχαρώ τον Όμιλο Πέτρος Πετρόπουλος και την ECOSHIFT® για την καταπληκτική τους δουλειά. Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζομένους των ΕΛΤΑ. Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού έχει νόημα μόνο όταν διευκολύνει το έργο τους και αναβαθμίζει την καθημερινότητά τους».

Μιλώντας για τη σημασία της επένδυσης σε νέα πράσινα οχήματα, ο CEO του Υπερταμείου, κ. Γιάννης Παπαχρήστου, τόνισε «Η παραλαβή των 250 νέων ηλεκτρικών δικύκλων δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρησιακή ενίσχυση του στόλου, αλλά έναν σημαντικό κρίκο στο συνολικό σχέδιο μετασχηματισμού της εταιρείας. Πρόκειται για επένδυση που θα συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων των ΕΛΤΑ, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία θα λειτουργεί με σύγχρονα, ανταγωνιστικά πρότυπα προς όφελος της κοινωνίας και ότι θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας».

Τέλος, ο κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος δήλωσε «Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Όμιλο Πέτρος Πετρόπουλος, για το όραμά μας για μια βιώσιμη τεχνολογικά προηγμένη Ελλάδα που όταν θέλει, επιβεβαιώνεται ότι μπορεί να συναγωνιστεί επάξια προϊόντα του εξωτερικού. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η επιλογή μας, είναι τιμή αλλά και ευθύνη. Το NOOS® βρίσκεται πλέον στα χέρια σας — ένα προϊόν σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ελλάδα, από Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες, στις εγκαταστάσεις μας της ECOSHIFT®, που ενσωματώνει τεχνογνωσία, καινοτομία και βιώσιμη τεχνολογία. Είμαι βέβαιος ότι θα δικαιώσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη και την επιλογή, θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστεί, υποστηρίζοντας τις ανάγκες των Ελληνικών Ταχυδρομείων και των ανθρώπων τους, αναπτύσσοντας λύσεις βιώσιμης κινητικότητας και διανομής.»

«Η παραλαβή των νέων ηλεκτροκίνητων δικύκλων για τη διανομή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους να εξελίσσονται συνεχώς, με σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ελληνική κοινωνία» καταλήγει η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ.