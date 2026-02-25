Τη διαφορά του έναντι του κυβερνώντος κόμματος Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν ενίσχυσε κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου το κεντροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης, Tisza.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στην πορεία προς τις κάλπες της 12ης Απριλίου, όπου ο Ούγγρος πρωθυπουργός θα επιδιώξει την επανεκλογή του. Η δυναμική που καταγράφει η αντιπολίτευση αποτελεί την πλέον σοβαρή πρόκληση για τον εθνικιστή ηγέτη στην τρέχουσα προεκλογική περίοδο.

Ο Όρμπαν, ο οποίος επιδιώκει να παραμείνει στην εξουσία έπειτα από 16 χρόνια, αντιμετωπίζει ισχυρή πρόκληση για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές, με το αποτέλεσμα να αναμένεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά και για την Ευρώπη και για τις ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις.

Η δημοσκόπηση δείχνει το Fidesz να υποχωρεί, ενώ το Tisza να κερδίζει έδαφος στην πρόθεση ψήφου παρά τα πολυάριθμα μέτρα για την ικανοποίηση των ψηφοφόρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έπειτα από τρία χρόνια οικονομικής στασιμότητας.

Το Tisza, υπό τον Πέτερ Μαγιάρ, πρώην άνθρωπο της κυβέρνησης, έχει διευρύνει το προβάδισμά του έναντι του Fidesz στις 20 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των αποφασισμένων ψηφοφόρων, από 12 που ήταν σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιανουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Median, που δημοσιεύει τα αποτελέσματά της στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα hvg.hu.

Το κόμμα του Μαγιάρ, το οποίο ιδρύθηκε μόλις το 2024, φαίνεται να συγκεντρώνει το 55% στις προτιμήσεις των αποφασισμένων ψηφοφόρων από 51% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό τον Ιανουάριο.

Η στήριξη προς το Fidesz μειώθηκε στο 35% από 39% που ήταν πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε το διάστημα 18 με 23 Φεβρουαρίου.

Σε επίπεδο συνολικού πληθυσμού, η δημοσκόπηση διαπιστώνει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι το Tisza έχει τη στήριξη του 42% ενώ το Fidesz του 31%.

Εκτός από τα δύο βασικά κόμματα, μόνο το ακροδεξιό «Η Πατρίδα Μας» έχει πιθανότητες να εισέλθει στη βουλή, καθώς εμφανίζεται να συγκεντρώνει τη στήριξη του 6% των αποφασισμένων ψηφοφόρων, από 5% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό τον Ιανουάριο, ανέφερε η Median.

Τα κόμματα πρέπει να εξασφαλίσουν ποσοστό τουλάχιστον 5% για την είσοδό τους στη βουλή.

Η δημοσκόπηση της Median φημίζεται για τις ακριβείς προβλέψεις της. Προέβλεψε ορθά τη σαρωτική νίκη του Όρμπαν στις τελευταίες εκλογές πριν από τέσσερα χρόνια, παρότι υπερέβαλε λίγο ως προς τη στήριξη στην αντιπολίτευση.

Παρότι οι περισσότερες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν προβάδισμα του Tisza, το Fidesz επικαλείται δημοσκοπήσεις που το δείχνουν σε πορεία νίκης, με τους αντιπάλους του ωστόσο να αντιτείνουν ότι αυτές έχουν διενεργηθεί κυρίως από ινστιτούτα με οικονομικούς ή προσωπικούς δεσμούς με το κυβερνών κόμμα.

Ο Όρμπαν είπε την περασμένη εβδομάδα, στη διάρκεια σταθμού του στη Σούμεγκ, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το Fidesz μπορεί να κερδίσει σε 65-70 από τις 106 εκλογικές περιφέρειες, από 87 που είχε κερδίσει πριν από 4 χρόνια, αλλά και πάλι αρκετές ώστε να διατηρήσει την εξουσία.

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας έχει 199 βουλευτές — 93 εκλέγονται από τις λίστες των κομμάτων και 106 απευθείας από το εκλογικό σώμα.