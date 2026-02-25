Ο Λιονέλ Μέσι εξελίσσεται στον κεντρικό πρωταγωνιστή της προεκλογικής περιόδου για την προεδρία της Μπαρτσελόνα. Αυτό συμβαίνει χωρίς τη δική του επιδίωξη, καθώς από την πρώτη στιγμή είχε ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί καμία ανάμειξη στη διαδικασία, παρά τις επίμονες προσπάθειες των υποψηφίων να τον προσελκύσουν.

Παρά τα όσα ακούγονται, η πραγματικότητα είναι ότι ο Μέσι παραμένει αμέτοχος. Το περιβάλλον του παίκτη, επιβεβαίωσε πως δεν έχουν μιλήσει με κανέναν και δεν σκοπεύουν να το κάνουν όσο διαρκεί η εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχουν κινήσεις που έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια της πλευράς του Αργεντινού.

Η επίμαχη γιγαντοαφίσα του Μαρκ Σίρια

Πρώτο σημείο τριβής αποτέλεσε η κίνηση του Μαρκ Σίρια να αναρτήσει μια τεράστια αφίσα σε κτίριο της Βαρκελώνης με το σύνθημα: «Ανυπομονώ να σε ξαναδώ». Αν και το όνομα του Μέσι δεν αναφέρεται ρητά και το πρόσωπό του δεν φαίνεται καθαρά, το μήνυμα είναι προφανές σε όλους. Η αφίσα τοποθετήθηκε χωρίς την παραμικρή ενημέρωση ή έγκριση του παίκτη. Ο Σίρια επιχείρησε να έρθει σε επαφή μαζί του, καθώς η επιστροφή του Μέσι αποτελεί κεντρικό πυλώνα της καμπάνιας του, αλλά ο Λίο αρνήθηκε να μπει σε αυτή τη λογική.

Το πλάνο του Φοντ

Παρόμοια κατάσταση επικράτησε και με τον Βίκτορ Φοντ. Ο υποψήφιος προσπάθησε, μέσω του Γκαμπριέλ Μασφουρόλ, να προσεγγίσει τον στενό κύκλο του παίκτη. Παρά τις πολυάριθμες απόπειρες, δεν τα κατάφερε. Ο ίδιος ο Φοντ παραδέχτηκε αργότερα πως οι όποιες επαφές έγιναν στο μακρινό παρελθόν και ποτέ απευθείας με τον ίδιο τον Μέσι.

Τέλος, αίσθηση προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Τζουάν Λαπόρτα. Ο νυν πρόεδρος αναφέρθηκε στη σχέση του με τον παίκτη, στις συνθήκες της αποχώρησής του και «πέταξε το μπαλάκι» στον Αργεντινό, υποστηρίζοντας πως η διεξαγωγή του τιμητικού του αγώνα εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Μέσι.