Με μια ηχηρή απουσία θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης στην αποψινή αναμέτρηση (25/2, 22:00) κόντρα στην Μπενφίκα, καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ τέθηκε οριστικά εκτός μάχης. Το παιχνίδι συγκεντρώνει τα βλέμματα όχι μόνο για το διακύβευμα της πρόκρισης στους «8» του Champions League, αλλά και για την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που αναμένεται στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» κατά την υποδοχή του Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τις εντάσεις του πρώτου αγώνα.

Το χρονικό της απουσίας και ο «πονοκέφαλος» του Αρμπελόα

Αν και οι «Μερένγκχες» έχουν το προβάδισμα μετά το διπλό (0-1) στη Λισαβόνα, η προετοιμασία τους σημαδεύτηκε από αναστάτωση. Ο Γάλλος σούπερ σταρ ταλαιπωρείται από έναν ελαφρύ τραυματισμό στον πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου. Παρά την προσπάθειά του να προπονηθεί χθες, οι ενοχλήσεις δεν υποχώρησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο Μπαπέ επέλεξε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του και το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.