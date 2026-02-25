Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Πατήσια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άνδρες 51 και 70 ετών πιάστηκαν στα χέρια μες στη μέση του δρόμου, με αφορμή την προτεραιότητα.

Ειδικότερα, περίπου στις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης, μετά από φραστικό επεισόδιο, ο 51χρονος πλησίασε τον 70χρονο, ζητώντας του εξηγήσεις και πάνω στον διαπληκτισμό τους πιάστηκαν στα χέρια. Τότε ο 51χρονος γρονθοκόπησε με το κράνος του τον 70χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να καρφώσει με αιχμηρό αντικείμενο το αριστερό μπράτσο του πρώτου.

Έπειτα από αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 70χρονου δύο αιχμηρά αντικείμενα μαχαίρια, συνολικού μήκους 20 εκατοστών και μήκος λάμας 9 εκατοστών, τα οποία βρέθηκαν το ένα δίπλα στον οδηγό και συγκεκριμένα στην πόρτα του οδηγού και το δεύτερο στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.

Τα ανωτέρω πειστήρια κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στο Τμήμα Πειστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Σημειώνεται πως στο βίντεο-ντοκουμέντο ακούγεται ο νεότερος άνδρας να φωνάζει προς τον ηλικιωμένο οδηγό: «Πήγες να με σκοτώσεις».