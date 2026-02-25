Μια νέα εποχή ξεκινά για το αεροδρόμιο Καλαμάτας, η διαχείριση του οποίου περνά στα χέρια της κοινοπραξίας που συγκροτούν οι Fraport Greece, Delta Airport Investments του Ομίλου Κοπελούζου και ΠΗΛΕΑΣ του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παραχώρησης με το Υπερταμείο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ανάληψη της λειτουργίας από το νέο σχήμα τοποθετείται χρονικά μέσα στον Απρίλιο, σηματοδοτώντας τη νέα φάση για την αεροπορική πύλη της Μεσσηνίας.

Ο αερολιμένας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» ενόψει της φετινής τουριστικής σεζόν ετοιμάζεται να λειτουργήσει με 31 απευθείας αεροπορικές γραμμές, συμπεριλαμβανομένων δρομολογίων προς και από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, σε μια συγκυρία που συμπίπτει με την ολοκλήρωση της μακροχρόνιας παραχώρησής του στο νέο επενδυτικό σχήμα.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της περασμένης χρονιάς κατέγραφαν ήδη ενίσχυση της διεθνούς κίνησης στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, με τις αφίξεις από το εξωτερικό να ανέρχονται σε 169.730 επιβάτες, αριθμός που συνιστά την υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί έως σήμερα και αντιστοιχεί σε ετήσια άνοδο 10,5% σε σύγκριση με το 2024. Παρά την πρόοδο πάντως, το μέγεθος αυτό εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά άλλων καθιερωμένων τουριστικών αεροδρομίων της χώρας, στοιχείο που τροφοδοτεί τις προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη μετά την αλλαγή σελίδας στη διοίκηση, συνυπολογίζοντας και τις επενδύσεις που δρομολογούνται. Σε επίπεδο συνολικής επιβατικής κίνησης, δηλαδή αφίξεων και αναχωρήσεων, το 2024 το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε περίπου 338.000 ταξιδιώτες, ενώ το 2025 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στους 370.000 επιβάτες, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Η στρατηγική που προωθεί ο νέος παραχωρησιούχος, που αναμένεται να αναλάβει τη λήψη της διαχείρισης του αερολιμένα μέσα στον Απρίλιο, μετά την ολοκλήρωση εντός του Μαρτίου των υπογραφών της σύμβασης με το Υπερταμείο σε συνέχεια του σχετικού διαγωνισμού, περιλαμβάνει διεύρυνση του δικτύου σε νέες διεθνείς αγορές, ενίσχυση υφιστάμενων γραμμών, προσθήκη νέων προορισμών και συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.

Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στην Καλαμάτα επί τούτου, με τη συμμετοχή του Δήμου, ευρύτερων δημοτικών φορέων της Πελοποννήσου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του επενδυτικού σχήματος υπό τη Fraport Greece.

Το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει προαναγγελθεί φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ και προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές. Οι πρώτες ουσιαστικές εργασίες εκσυγχρονισμού τοποθετούνται χρονικά το φθινόπωρο του 2026. Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η κατασκευή νέου τερματικού σταθμού, με προοπτική έως το 2030 να έχει διπλασιαστεί η χωρητικότητα του αεροδρομίου σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Στόχος είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων που θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυξημένο όγκο κίνησης και σε υψηλότερες απαιτήσεις εξυπηρέτησης. Παράλληλα, στο αμέσως προσεχές διάστημα προβλέπονται λειτουργικές παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών, την αναδιοργάνωση επιμέρους διαδικασιών, την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Η φιλοσοφία είναι να διαμορφωθεί ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό περιβάλλον λειτουργίας, ικανό να υποστηρίξει ήδη από φέτος την αυξημένη αεροπορική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα πτήσεων για τη θερινή περίοδο του 2026 περιλαμβάνει νέες απευθείας συνδέσεις από το Εδιμβούργο και το Λονδίνο (Gatwick) με την Jet2, από το Αμβούργο με την Condor και από τη Βουδαπέστη με τη Wizz Air. Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι συχνότητες σε υφιστάμενα δρομολόγια από το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Gatwick με την British Airways, από τη Φρανκφούρτη με την Condor και από τη Ζυρίχη με την Edelweiss Air.

Η έναρξη ορισμένων συνδέσεων δρομολογείται άμεσα, με τις απευθείας πτήσεις από τη Ζυρίχη να ξεκινούν μεθαύριο 27 Φεβρουαρίου, ενώ από τις αρχές Μαρτίου προστίθενται δρομολόγια από Μόναχο, Στοκχόλμη και Ελσίνκι. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου έως τον Νοέμβριο, μέσω πτήσεων από το Μόναχο με την Discover Airlines και από το Ντίσελντορφ με την Eurowings. Η επιμήκυνση της σεζόν θεωρείται κρίσιμο βήμα για τη σταθεροποίηση της ζήτησης πέρα από τους θερινούς μήνες και για την ενίσχυση της θέσης της Πελοποννήσου στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.

Η ανάγκη αυτή αποτυπώνεται και στα διαθέσιμα στοιχεία για την τουριστική επίδοση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με δεδομένα της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζα της Ελλάδος που επεξεργάζεται το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκεντρώνει μόλις το 2% των συνολικών επισκέψεων στη χώρα, δηλαδή περίπου 750.000 ταξιδιώτες ετησίως. Αντίστοιχο είναι και το ποσοστό της στις τουριστικές εισπράξεις, που επίσης περιορίζεται στο 2%, με έσοδα κάτω από 400 εκατ. ευρώ και μέση δαπάνη ανά ταξίδι χαμηλότερη των 500 ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αναδεικνύουν τα περιθώρια ανάπτυξης που υπάρχουν, ιδίως εφόσον ενισχυθεί η διεθνής συνδεσιμότητα.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιεί πρόγραμμα marketing με τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ο ετήσιος προϋπολογισμός των συνεργασιών αυτών για την περίοδο 2024–2026 έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, επιτρέποντας στοχευμένες καμπάνιες προβολής σε βασικές αγορές της Ευρώπης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος του 2026, η συνολική διαχρονική επένδυση της Περιφέρειας σε δράσεις συνδιαφήμισης με αερομεταφορείς αναμένεται να προσεγγίσει τα 2 εκατ. ευρώ. Το στοίχημα λοιπόν για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των αριθμών, αλλά αφορά τη συνολική αναβάθμιση του ρόλου του ως βασικής πύλης εισόδου για τη νότια Πελοπόννησο. Με νέο σχήμα διοίκησης, διευρυμένο δίκτυο πτήσεων και εκτεταμένο επενδυτικό σχέδιο, η περιοχή επιχειρεί να μετατρέψει μια περιφερειακή υποδομή σε καταλύτη ανάπτυξης για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία τα επόμενα χρόνια.