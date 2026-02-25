Ο Ολυμπιακός πάλεψε στη «Bay Arena» απέναντι στη Λεβερκούζεν, αλλά το 0-0 σε συνδυασμό με την ήττα 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πρώτο παιχνίδι σήμανε τον πρόωρο αποκλεισμό του από το Champions League.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο κεντρικός αμυντικός των Γερμανών, Λοΐκ Μπαντέ, είχε ένα ιδιαίτερο τετ-α-τετ με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι δύο τους πόζαραν χαμογελαστοί, με τον Γάλλο να του χαρίζει μια αναμνηστική φανέλα των «ασπιρινών», υπογεγραμμένη από τους συμπαίκτες του, σαν να μην είχε περάσει μια μέρα από τη συνεργασία τους στη Σεβίλλη.

Η επανένωση Μπαντέ–Μεντιλίμπαρ ήρθε μετά από σχεδόν τρία χρόνια, αλλά πλέον ως αντίπαλοι στα playoffs του Champions League. Η ιστορία τους ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023, όταν ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε την Σεβίλλη σε μια κρίσιμη στιγμή, με την ομάδα να κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ο Μπαντέ, τότε 23 ετών, είχε φτάσει στη Σεβίλλη με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεν τον Ιανουάριο.