Με ήπιες ανοδικές τάσεις κινήθηκαν σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών δεικτών, παρουσιάζοντας σημάδια σταθεροποίησης μετά τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων ημερών. Το επενδυτικό κοινό επιχειρεί να αξιολογήσει τους κινδύνους γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ενώ η αβεβαιότητα για την πολιτική των δασμών παραμένει στο προσκήνιο, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia.

Οι επενδυτές εκφράζουν αμφιβολίες, σύμφωνα με το Reuters, για το αν οι κολοσσιαίες επενδύσεις των τεχνολογικών γιγάντων στο AI αποδίδουν καρπούς, την ώρα που το τοπίο γύρω από τους δασμούς παραμένει θολό, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη μεταβλητότητα.

Σημαντικές πιέσεις έχουν δεχτεί πρόσφατα κλάδοι όπως τα εμπορικά ακίνητα, οι μεταφορές και τα logistics, καθώς οι νέες εξελίξεις στον χώρο του AI εγείρουν ανησυχίες για ευρύτερες ανατροπές στα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα.

Το «στοίχημα» της κερδοφορίας

«Οι επενδυτές αναζητούν τους μακροπρόθεσμους “νικητές” που θα αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, ωστόσο ελάχιστες εταιρείες έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπο στην κερδοφορία τους», επισημαίνουν αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμά τους.

Οι ίδιοι προσθέτουν πως για τις εταιρείες που απειλούνται από τις αλλαγές που φέρνει το AI, η σταθεροποίηση των κερδών είναι το «κλειδί» για τη σταθεροποίηση της μετοχής τους, αν και η αβεβαιότητα στον συγκεκριμένο τομέα δεν αναμένεται να εξαλειφθεί βραχυπρόθεσμα.

Ο γρίφος των δασμών

Στο πολιτικό πεδίο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη, εξήρε την πορεία του χρηματιστηρίου, υποστηρίζοντας ότι «σχεδόν όλες» οι χώρες και οι επιχειρήσεις επιθυμούν να τηρήσουν τις προηγούμενες συμφωνίες τους με τις ΗΠΑ για δασμούς και επενδύσεις.

Ωστόσο, το κλίμα παραμένει ρευστό. Μετά τη σαρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα, ο προσωρινός παγκόσμιος δασμός 10% τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη. Αν και ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι ο συντελεστής θα ανέλθει στο 15%, παραμένει ασαφές το πότε και πώς θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη αύξηση.

Όλα τα βλέμματα στη Nvidia

Το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται πλέον στα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Nvidia μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Οι επενδυτές αναζητούν αποδείξεις ότι τα κέρδη του κολοσσού των ημιαγωγών συνεχίζουν να ενισχύονται, τροφοδοτούμενα από τους κεφαλαιουχικούς προϋπολογισμούς των «Big Tech», οι οποίοι για το 2026 αναμένεται να αγγίξουν το εντυπωσιακό ποσό των 630 δισεκατομμυρίων δολαρίων.