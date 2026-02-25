Την πιο μακρά ομιλία για την «κατάσταση της ένωσης» στην αμερικανική ιστορία, διάρκειας μίας ώρας και 47 λεπτών, εκφώνησε χθες Τρίτη ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μπιλ Κλίντον (1:20:00), το οποίο είχε καταγραφεί το 2000.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έσπασε επίσης το δικό του ρεκόρ, της πιο μακράς ομιλίας που εκφωνήθηκε ποτέ ενώπιον του Κογκρέσου, το οποίο είχε καταρρίψει πέρυσι, μερικές εβδομάδες μόλις μετά την ορκωμοσία του, όταν πάντως ο λόγος του δεν ήταν από τεχνική σκοπιά ομιλία «για την κατάσταση της ένωσης».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επανειλημμένα στο οικονομικό του πρόγραμμα, λέγοντας ότι είχε επιτύχει μια «ιστορική ανατροπή» κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του στο Λευκό Οίκο.

Σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι «προτιμά να λύσει αυτό το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας», αλλά προειδοποίησε τη χώρα να μην προχωρήσει σε πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

Συγκρούστηκε επανειλημμένα με τους Δημοκρατικούς που βρίσκονταν στο ακροατήριο, αλλά δεν επέπληξε άμεσα τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που παρευρίσκονταν για την πρόσφατη απόφασή τους σχετικά με τους δασμούς.

Επίθεση στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι έχει βαλθεί να κατασκευάσει όπλα ικανά να πλήξουν τις ΗΠΑ, παρότι διαβεβαίωσε στην ομιλία του εφ’ όλης της ύλης ενώπιον του Κογκρέσου ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη.

Η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη κατασκευάσει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικανός, ο οποίος έχει στείλει στη Μέση Ανατολή τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί εκεί από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

«Τους προειδοποιήσαμε να μην προσπαθήσουν στο μέλλον να ανοικοδομήσουν το εξοπλιστικό πρόγραμμά τους, ιδιαίτερα (το πρόγραμμα) των πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε – παρότι η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας έχει τέτοιο σκοπό.

Οι Ιρανοί «μολαταύτα συνεχίζουν» και επιδιώκουν να πραγματώσουν «τις μοχθηρές φιλοδοξίες τους», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος, που διαβεβαίωσε ταυτόχρονα πως η «προτίμησή» του είναι η επίλυση της διένεξης «μέσω της διπλωματίας».

Τελωνειακοί δασμοί: «Πολύ λυπηρή» η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης χθες Τρίτη την «πολύ λυπηρή» πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε αφότου επέστρεψε στην εξουσία, μπροστά σε κάποια από τα μέλη του που υπέγραψαν την ιστορική ετυμηγορία.

«Πριν από μόλις τέσσερις ημέρες, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβε μια πολύ λυπηρή απόφαση (…) Πολύ λυπηρή απόφαση», επανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο, με παρόντα τέσσερα μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, τρία από τα οποία αποφάνθηκαν πως δεν είχε τη δικαιοδοσία να προχωρήσει στην επιβολή των δασμών αυτών.

Ο τόνος του αρχηγού του κράτους ήταν πάντως πολύ πιο μετρημένος σε σύγκριση με τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, όταν κατηγόρησε το ανώτατο δικαστήριο πως αποφάνθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας «ξένων επιρροών», χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς που πήραν την απόφαση «ηλίθιους» και «κανίς» της «ριζοσπαστικής» αριστεράς.

Υπεραμύνεται της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη σκληρή πολιτική του για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης, αψηφώντας έντονες αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες από μέλη των Δημοκρατικών.

«Το πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράνομους αλλοδαπούς», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στην ολομέλεια και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο 79χρονος μεγιστάνας ονείδισε τους Δημοκρατικούς στην αίθουσα, τονίζοντας ότι «θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν σηκωθήκατε όρθιοι» για την επιδοκιμασία της φράσης αυτής όπως οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί, φράση που πυροδότησε έντονες αποδοκιμασίες.

Η Δημοκρατική βουλευτής, Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί την πολιτεία Μινεσότα και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, φώναξε «σκοτώσατε Αμερικανούς, σκοτώνετε Αμερικανούς!».

Οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) με σκοπό μαζικές συλλήψεις σε πόλεις και πολιτείες όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί έχουν πυροδοτήσει διαδηλώσεις σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, ιδίως μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών, μητέρας και νοσοκόμου σε μονάδα εντατικής θεραπείας, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη (βόρεια) με μερικές ημέρες διαφορά τον Ιανουάριο.

Απαιτεί το Κογκρέσο να εγκρίνει μεταρρύθμιση που εισηγείται για τα έγγραφα ταυτότητας των ψηφοφόρων

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε επίσης το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει μεταρρύθμιση που εισηγείται για την αποτροπή της εκλογικής «απάτης», η οποία συνίσταται ουσιαστικά στο ότι κάθε ψηφοφόρος θα υποχρεούται να παρουσιάζει έγγραφο με το οποίο θα βεβαιώνεται η ταυτότητα του/της για να του/της επιτρέπεται να καταθέτει ψήφο.

«Σας ζητώ να εγκρίνετε τον νόμο για τη “Σωτηρία της Αμερικής” (σ.σ. Save America Act), ώστε να εμποδίζονται οι παράνομοι αλλοδαποί -και άλλοι χωρίς χαρτιά- να ψηφίζουν στις ιερές αμερικανικές εκλογές μας», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, κατά τον οποίο «η απάτη» είναι «καλπάζουσα» στις εκλογές στη χώρα. Πρόκειται για επιεικώς αστήρικτους ισχυρισμούς, που επαναλαμβάνει συχνά ο μεγιστάνας.

Το ακανθώδες ζήτημα προκαλεί αντεγκλήσεις στις ΗΠΑ, όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε ηλικία που τους επιτρέπει να ψηφίσουν δεν διαθέτουν κανένα δημόσιο έγγραφο που βεβαιώνει την ταυτότητά τους.

Αναθέτει στον Βανς τον «πόλεμο εναντίον της απάτης» σε βάρος της κοινωνικής πρόνοιας

Ο Τραμπ έχρισε τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, αρχιστράτηγο στον «πόλεμο εναντίον της απάτης» σε βάρος του συστήματος πρόνοιας, που επιρρίπτει σε μετανάστες κι εντοπίζει σε συγκεκριμένες πολιτείες, όπου κυβερνούν αποκλειστικά Δημοκρατικοί.

«Απόψε, παρότι αυτό άρχισε πριν από τέσσερις μήνες, ανακοινώνω επίσημα πως διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της απάτης, του οποίου θα ηγηθεί ο εξαίρετος αντιπρόεδρός μας Τζέι Ντι Βανς», είπε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Όπως συνηθίζει, καταφέρθηκε για άλλη μια φορά με μένος εναντίον της κοινότητας των σομαλών μεταναστών στη Μινεσότα (βόρεια), μέλη της οποίας κατηγορούνται για σκάνδαλο εξαπάτησης της πρόνοιας.

«Οι σομαλοί πειρατές που λεηλάτησαν τη Μινεσότα μας θυμίζουν ότι υπάρχουν πολλές περιοχές του κόσμου όπου η διαφθορά και η αναρχία είναι ο κανόνας κι όχι η εξαίρεση», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εισαγωγή αυτής της κουλτούρας μέσω της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και των ανοικτών συνόρων γέννησε αυτά τα προβλήματα ακόμη και εδώ, στις ΗΠΑ. Και είναι οι Αμερικανοί αυτοί που πληρώνουν το τίμημα», συνέχισε, συνδέοντας το θέμα με την αύξηση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της εγκληματικότητας.

«Θα καταπιαστούμε με αυτό το πρόβλημα» καθώς αυτή η κυβέρνηση είναι «σοβαρή», διαβεβαίωσε.

Πέρα από τη Μινεσότα, ο αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε πάντως το όνομα κάποιας άλλης πολιτείας υπό δημοκρατική διακυβέρνηση από όσες μαστίζονται κατ’ αυτόν από τις απάτες σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.