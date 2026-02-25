Για «συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις» κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη απαντώντας στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με ανακοίνωσή του μίλησε για «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων» στους όρους της σύμβασης με την Chevron για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

«Ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες» σημειώνουν τα ίδια κυβερνητικά στελέχη, επισημαίνοντας ότι οι ρήτρες στις οποίες αναφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός τέθηκαν για «διασφάλιση υπέρ του Δημοσίου έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία».

Παράλληλα, τα κυβερνητικά στελέχη απαντούν και στον δεύτερο ισχυρισμό Σαμαρά, σχετικά με τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου τονίζοντας ότι το ιταλικό πλοίο που είχε αναλάβει τις σχετικές έρευνες ολοκλήρωσε το έργο του.

«Σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου Ievoli Relume για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, παραπέμπουμε στην ανακοίνωση της 24ης Ιουλίου 2024 του ίδιου του φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, ο οποίος προφανώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με την οποία το πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του», τονίζουν τα κυβερνητικά στελέχη.