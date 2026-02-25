Η είσοδος του Μαρινάκη στο μπάσκετ

Ιντριγκαδόρικο και μάλιστα πολύ είναι το σενάριο για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τη δημιουργία ομάδας μπάσκετ για το NBA Europe. Είναι δυνατόν να ισχύει κάτι τέτοιο; Άνθρωπος που ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις στον Πειραιά μου έλεγε τα εξής: Πρώτον, στην ομιλία του στους παίκτες του Ολυμπιακού την περασμένη εβδομάδα ο Μαρινάκης ανέφερε κάποια στιγμή τα χρήματα που απέρριψε για τους Κλέιτον και Αντρέ Λουίς, λέγοντας πως είναι όσο το μπάτζετ μιας ομάδας της elite της Euroleague. Δεύτερον, τα όσα γράφτηκαν για το NBA Europe δεν έχουν διαψευστεί από τον ίδιο, από την ΠΑΕ. Τρίτον, οι σχέσεις με τους Αγγελόπουλους δεν είναι καλές. Με λίγα λόγια, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί τίποτα.

Με την πλάτη στον τοίχο

Στον μπασκετικό Ολυμπιακό, από την πλευρά τους, δεν κάνουν το παραμικρό σχόλιο για αυτό το σενάριο, έχουν άλλωστε άλλα θέματα για να ασχοληθούν. Όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι Νιλικίνα, Μόρις και Τζόζεφ δεν κάνουν τη διαφορά μέχρι τώρα, δεν έχουν δώσει κάτι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, δεν την έχουν βελτιώσει. Και οι συγκρίσεις με τον Παναθηναϊκό και τη μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις που έκανε ο Γιαννακόπουλος είναι αναπόφευκτες. Οι Αγγελόπουλοι έχουν κάνει all in φέτος για κατάκτηση της Euroleague στο ΟΑΚΑ αλλά αν η σεζόν στραβώσει, αν το αστέρι δεν το ράψουν οι ίδιοι αλλά ο αιώνιος αντίπαλος, θα έρθουν σε πιο δύσκολη θέση από ποτέ.

Τα φώτα σε Χολμς και Λεσόρ

Θα συνεχίσω με μπάσκετ, όχι για τον Ολυμπιακό όμως αλλά για τον Παναθηναϊκό, όπου έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Και είναι λογικό. Είχα σημειώσει πριν λίγες μέρες ότι άνθρωποι κοντά στον Γιαννακόπουλο υποστηρίζουν πως υπήρχε συμφωνία με σέντερ αλλά τον είχε στο stand by. Και είναι πιθανό να μην υπάρξει νέα προσθήκη στην ομάδα ακόμη κι αν αποδεσμευθεί ο Γιούρτσεβεν. Ο λόγος; Η άνοδος του Χολμς. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά από τον Αμερικανό σέντερ όπως φάνηκε και στο Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας και στον Παναθηναϊκό θεωρούν πως δεν είναι απαραίτητη η απόκτηση κι άλλου ψηλού. Η επιστροφή του Λεσόρ δεν αργεί άλλωστε και αυτή τη φορά στο «τριφύλλι» είναι σίγουροι πως όλα θα πάνε καλά.

Μόνο Ολυμπιακός

Στον Κώστα Φορτούνη και στην επιθυμία του για επαναπατρισμό το καλοκαίρι, αναφέρθηκαν διάφορα ρεπορτάζ, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες. Δεν είναι ψέμα αυτό, ο Φορτούνης έχει δεχθεί κρούσεις από περισσότερες από μία ομάδες, τα πράγματα όμως για τον ίδιο είναι ξεκάθαρα: Ελλάδα σημαίνει Ολυμπιακός. Στους «ερυθρόλευκους» θέλει να επιστρέψει και θα επιστρέψει, με την ΠΑΕ να του κρατάει από τώρα ελεύθερο το Νο7. Ο πρώην αρχηγός θέλει να κλείσει την καριέρα του με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, δεν ετοιμάζεται όμως να επιστρέψει για τα τελευταία ένσημα. Ετοιμάζεται να επιστρέψει για να βοηθήσει όντως την ομάδα, να κάνει τη διαφορά, να δείξει πόσο πολύ έλειψε.

Γκρίνια για Τσιμεντερίδη

Στην ΑΕΚ είναι στα ύψη η ψυχολογία όλων μετά την 4άρα στον Λεβαδειακό, υπάρχει ξεσηκωμός των οπαδών για το ματς στον Βόλο και παράλληλα στην ΠΑΕ δεν εφησυχάζουν σε ό,τι αφορά τη διαιτησία. Κάθε εβδομάδα στη Φιλαδέλφεια περιμένουν να δουν τους ορισμούς του Λανουά και το γεγονός ότι στο Πανθεσσαλικό θα είναι ο Τσιμεντερίδης δεν τους κάνει και τόσο χαρούμενους. Οι «κιτρινόμαυροι» του χρεώνουν το γεγονός ότι ως 4ος διαιτητής δεν πήρε θέση για τη φάση με τους Ποντένσε και Ρότα στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, οπότε δεν είδαν και με τόσο καλό μάτι το γεγονός πως θα είναι αυτός ο διαιτητής κόντρα στον Βόλο.

Ο στόχος του Ρέγες και τα χαμόγελα του Μορόν

Νέος προπονητής στον Άρη, με τον Γρηγορίου να αναλαμβάνει για να βγει η σεζόν και μετά αναμένεται να αποχωρήσει καθώς ο Ρέγες έχει άλλα σχέδια. Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ είναι υπέρ της πρόσληψης ξένου προπονητή για την επόμενη σεζόν, οπότε έχει χρόνο μέχρι το τέλος της σεζόν για να ψάξει και να βρει τον κατάλληλο. Για τον Μορόν πάντως, τον κορυφαίο ξένο σκόρερ στην ιστορία του Άρη, το σημαντικό δεν είναι το ποιος είναι αυτή τη στιγμή στον πάγκο ή το ποιος θα τον διαδεχθεί το καλοκαίρι. Αυτό που ήθελε ο Ισπανός φορ ήταν να φύγει ο Χιμένεθ με τον οποίο δεν τα πήγαινε καθόλου καλά και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα.