Οι εξωγήινες μορφές ζωής είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχουν στο Σύμπαν, ωστόσο δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι έχουν επισκεφθεί τη Γη, σύμφωνα με τον βετεράνο επιστήμονα της NASA, Τζέντρι Λι. Ο δρ Λι εργάζεται στην αμερικανική διαστημική υπηρεσία από το 1968, όταν συμμετείχε για πρώτη φορά στην αποστολή Viking προς τον Άρη, και έχει αφιερώσει περισσότερα από 50 χρόνια στον σχεδιασμό διαστημικών ανιχνευτών που προορίζονται να προσεδαφιστούν σε μακρινούς πλανήτες.

Μιλώντας σε συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Πρόοδο της Επιστήμης (AAAS) στο Φοίνιξ, ο δρ Λι ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα σήμερα που να δείχνει ότι οποιοσδήποτε εξωγήινος ή οποιαδήποτε εξωγήινη μηχανή έχει προσγειωθεί ποτέ στον πλανήτη Γη. Αν πιστεύετε το αντίθετο, τότε παραπλανείστε». Όπως εξήγησε, σε κάθε περίπτωση υποτιθέμενης θέασης UFO ή επαφής με εξωγήινους, υπάρχει σχεδόν πάντα μια απλούστερη και πιο γήινη εξήγηση για τα φαινόμενα αυτά.

Την ίδια στιγμή, ο έμπειρος επιστήμονας εμφανίζεται πεπεισμένος ότι η ζωή σε άλλους πλανήτες είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Όπως τόνισε, «κάπου εκεί έξω, η ζωή απλώς πρέπει να υπάρχει. Οι πιθανότητες είναι συντριπτικές». Η επιστημονική κοινότητα θεωρεί γενικά ότι οι καλύτεροι υποψήφιοι για εξωγήινη ζωή είναι πλανήτες παρόμοιοι με τη Γη, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από μακρινά άστρα σε άλλες περιοχές του γαλαξία, όπως τονίζει η Daily Mail.

Ένας από αυτούς τους υποψήφιους κόσμους είναι ο πλανήτης TRAPPIST‑1e, μεγέθους αντίστοιχου της Γης, ο οποίος βρίσκεται μόλις 40 έτη φωτός μακριά και εντός της λεγόμενης «ζώνης Goldilocks» του άστρου του, όπου οι συνθήκες θεωρούνται κατάλληλες για την ύπαρξη ζωής. Ένας ακόμα ιδιαίτερα ελπιδοφόρος πλανήτης είναι ο K2‑18b, για τον οποίο ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να βρίθει ζωής. Ο συγκεκριμένος πλανήτης βρίσκεται σε απόσταση 124 ετών φωτός, στον αστερισμό του Λέοντα, και θεωρείται ένας τεράστιος κόσμος καλυμμένος εξ ολοκλήρου από ωκεανούς, κάτι που τον κατατάσσει στην κατηγορία των λεγόμενων «Hycean worlds».

Ακόμα και στο δικό μας ηλιακό σύστημα, σύμφωνα με τον δρ Λι, υπάρχουν σώματα που θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση και τη διατήρηση ζωής. Συγκεκριμένα, ανέφερε τους δορυφόρους του Κρόνου, Εγκέλαδος και Τιτάνας, οι οποίοι ενδέχεται να διαθέτουν το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη βιολογικών μορφών.

Ο δρ Λι υπογράμμισε επίσης ότι οι επιστήμονες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για την ανακάλυψη μορφών ζωής εντελώς διαφορετικών από εκείνες της Γης. Όπως σημείωσε, κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη μας, «εσύ, εγώ, ένας ελέφαντας, ένας βλεννομύκητας, τα βακτήρια», βασίζεται στο DNA για την αναπαραγωγή της. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν εξωγήινοι βιολόγοι επισκέπτονταν τη Γη, θα επέστρεφαν λέγοντας ότι πρόκειται για «έναν όχι και τόσο ενδιαφέροντα πλανήτη», καθώς όλη η ζωή αναπαράγεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χρησιμοποιώντας το ίδιο βασικό μόριο.

Σήμερα, ο Τζέντρι Λι κατέχει τη θέση του επικεφαλής μηχανικού στη Διεύθυνση Εξερεύνησης του Ηλιακού Συστήματος του Εργαστηρίου Αεριώθησης της NASA. Στο παρελθόν, είχε την ευθύνη για τη μηχανική υλοποίηση του ρόβερ Curiosity στον Άρη, της αποστολής Dawn σε δύο αστεροειδείς, της αποστολής Juno προς τον Δία και της αποστολής Grail προς τη Σελήνη.

Μιλώντας με αφορμή την προώθηση του νέου ντοκιμαντέρ «Spaceman», ο δρ Λι ανέφερε ότι διαστημικά τηλεσκόπια, όπως το Kepler, έχουν μελετήσει ένα σημαντικό «τμήμα» του γαλαξία μας και έχουν εντοπίσει τεράστιο αριθμό πλανητών που περιφέρονται γύρω από άλλα άστρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν το κομμάτι του ουρανού που παρατήρησε το Kepler είναι αντιπροσωπευτικό ολόκληρου του Γαλαξία και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε το αντίθετο, τότε μόνο στον δικό μας γαλαξία υπάρχουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο πλανήτες. «Αν εξετάσει κανείς όλες τις πιθανότητες σχηματισμού ζωής, αργά ή γρήγορα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κάπου εκεί έξω, απλώς πρέπει να υπάρχει», τόνισε.

Την ίδια ώρα, το θέμα της εξωγήινης ζωής επανήλθε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσφατα, η NASA απάντησε με χιουμοριστικό τρόπο στις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοσιοποίηση αρχείων σχετικά με UFO, μειώνοντας τις προσδοκίες για κάποια εξωγήινη αποκάλυψη. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Μπαράκ Ομπάμα είχε προκαλέσει αίσθηση δηλώνοντας ότι οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί, για να διευκρινίσει αργότερα ότι δεν αναφερόταν σε επισκέψεις στη Γη, αλλά στην πιθανότητα ύπαρξης ζωής κάπου στο «αχανές σύμπαν».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον προκάτοχό του ότι ενδεχομένως μοιράστηκε «διαβαθμισμένες πληροφορίες», δηλώνοντας μάλιστα ότι έχει δώσει εντολή στον υπουργό Πολέμου να αποδεσμεύσει όλα τα κυβερνητικά αρχεία που αφορούν εξωγήινους, εξωγήινη ζωή και UFO. Η απάντηση της NASA, ωστόσο, διέψευσε κάθε προσδοκία για δημοσιοποίηση «απόρρητων» εγγράφων. Όπως έγραψε στην πλατφόρμα X η εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας, Μπεθάνι Στίβενς, η NASA στηρίζει τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ για ανοιχτή επιστήμη, προσθέτοντας όμως ότι, όπως έχει δηλώσει και ο διοικητής της υπηρεσίας, Τζάρεντ Άιζακμαν, όσα ανεξήγητα πράγματα έχει συναντήσει στη δουλειά του σχετίζονται περισσότερο με υπερβολικά δαπανηρά προγράμματα και όχι με εξωγήινη ζωή.