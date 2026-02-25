Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο Telekom Center Athens για την 29η αγωνιστική της EuroLeague και ένα απρόοπτο έχει προκαλέσει προβληματισμό. Ο λόγος για τον Κέντρικ Ναν, μιας και ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους Γάλλους είναι αμφίβολη.

Ο Ναν διακομίστηκε στο «Υγεία» για εξετάσεις και μένει να φανεί αν τελικά θα ειναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τον αγώνα με τους Παριζιάνους. Οι «Πράσινοι» επιθυμούν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague μετά τις δυο σερί ήττες από την Παρτίζαν και τη Φενέρμπαχτσε ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην τελική ευθεία της regular season. Θυμίζουμε, πως ο Ναν στη φετινή σεζόν μετράει 19.3 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 22 συμμετοχές.

Από ‘κει και πέρα, οι Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ δεν θα αγωνιστούν κόντρα στην Παρί αφού εντάχθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για την αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena (27/2), στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.