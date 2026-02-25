Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα εκφωνήσει τη Δευτέρα μία πολύ αναμενόμενη ομιλία με θέμα τη συμβολή της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής στην ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου απέναντι στις παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα εκφωνήσει την ομιλία του από το Ιλ Λονγκ στη Βρέστη, όπου σταθμεύουν τα τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια που υπηρετούν την Ωκεάνια Στρατηγική Δύναμη της Γαλλίας (FOST), η οποία, μαζί με τις Αεροπορικές Στρατηγικές της Δυνάμεις, διασφαλίζουν τη γαλλική πυρηνική αποτροπή.

«Θα είναι μία σημαντική στιγμή της (προεδρικής) θητείας. Θα υπάρξουν αναμφίβολα σημαντικές μετατοπίσεις και εξελίξεις», δηλώνεται από το περιβάλλον του προέδρου της Γαλλίας.

Η ομιλία θα αποτελεί συνέχεια της ομιλίας της 7ης Φεβρουαρίου 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Εμανουέλ Μακρόν είχε προτείνει στους Ευρωπαίους έναν «στρατηγικό διάλογο» για το ρόλο της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής στη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης και των κοινών ασκήσεων σε αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της εθνικής κυριαρχίας.

Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μόνη, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, ευρωπαϊκή χώρα που κατέχει πυρηνικά όπλα. Όλες οι υπόλοιπες χώρες προστατεύονται από την αμερικανική πυρηνική ομπρέλα, δηλαδή τη διευρυμένη αμερικανική πυρηνική αποτροπή, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Οι ομιλίες αυτές αποτελούν επιβεβλημένη άσκηση για κάθε πρόεδρο της Γαλλίας, αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και ύστατο χειριστή της γαλλικής πυρηνικής δύναμης, η οποία θεωρείται από τη Γαλλία ύστατη εγγύηση των ζωτικών της συμφερόντων. Ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει εκφωνήσει από μία τέτοια ομιλία σε κάθε μία από τις δύο θητείες του.

«Ας είμαστε σαφείς: τα ζωτικά συμφέροντα της Γαλλίας έχουν πλέον μία ευρωπαϊκή διάσταση», είχε δηλώσει το 2020 σε μία ιστορική συνέχεια με τους προκατόχους του από τον πρόεδρο Σαρλ ντε Γκολ.

Εκείνη η ομιλία είχε αφήσει σχετικά αδιάφορους τους Ευρωπαίους εταίρους της Γαλλίας, που τότε παρέμεναν πολύ προσηλωμένοι στην αμερικανική πυρηνική ομπρέλα και επιφυλακτικοί απέναντι σε μία πυρηνική αποτροπή από κοινού με τη Γαλλία.

Έκτοτε οι τόνοι έχουν αλλάξει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πλέον αιματηρό πόλεμο στο ευρωπαϊκό έδαφος από το 1945, με την ενισχυμένη αντίληψη της ρωσικής απειλής στην Ευρώπη και τις όλο και μεγαλύτερες αμφιβολίες για τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ ως προς την ασφάλεια της Ευρώπης.

Στην Ευρώπη η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα έχει δημιουργήσει προσδοκίες. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, αναφέρθηκε στις 13 Φεβρουαρίου στο Μόναχο στις «εμπιστευτικές συνομιλίες» που είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν με θέμα «την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή».

Τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε τονίσει ότι σχεδιάζει να διατυπώσει το γαλλικό «εθνικό δόγμα» μαζί με «ειδικές συνεργασίες, κοινές ασκήσεις και συμφέροντα ασφαλείας μαζί με ορισμένες χώρες-κλειδιά».