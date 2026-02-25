Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε τη σύλληψη 16 ερευνητών, καθηγητών και ιδιοκτητών εταιρειών του τομέα της πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, οι οποίοι εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, της Σικελίας και της Λομβαρδίας.

Σύμφωνα με ό,τι προέκυψε από έρευνα που πραγματοποίησαν οι Καραμπινιέροι, οι διδάσκοντες και ερευνητές φέρονται να χρησιμοποίησαν με παράνομο τρόπο ευρωπαϊκά κονδύλια -όπως εκείνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- για να εξασφαλίσουν προσωπικά παράνομα οφέλη.

Πιο αναλυτικά, οι καθηγητές και μέλη ερευνητικών ινστιτούτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δραστηριοποιούνταν με στόχο οι δημόσιοι οργανισμοί στους οποίους εργάζονταν να αγοράζουν από συγκεκριμένες εταιρείες υπολογιστές και προγράμματα λογισμικού για τη λειτουργία τους. Σε αντάλλαγμα, φέρονται να λάμβαναν ως «αμοιβή» κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτές, υπερσύγχρονες τηλεοράσεις, αλλά και κουπόνια για το σούπερ μάρκετ.

Η υπόθεση αφορά διαβλητούς διαγωνισμούς του ιταλικού δημοσίου και η έρευνα βασίστηκε σε αρχικές αποκαλύψεις του 2023 που είχαν οδηγήσει σε σύλληψη διευθύντριας λυκείου στο Παλέρμο της Σικελίας, όπως αναφέρει ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.