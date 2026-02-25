Στον καθοριστικό ρόλο του σχολείου στην αναγνώριση, διαχείριση και υποστήριξη μαθητών και μαθητριών που βιώνουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εστιάζει εκδήλωση του προγράμματος «Σχολεία ΣΥΝ+», που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου (17:30-20:30), στο Συνεδριακό Κέντρο «Διακονία» του Ιδρύματος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις με αντικείμενο τον ρόλο του σχολείου στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας για την προστασία των παιδιών, θέτοντας κρίσιμα παιδαγωγικά και ψυχοκοινωνικά ερωτήματα.

Το πρόγραμμα «Σχολεία ΣΥΝ+», όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, με στόχο τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που προάγει τη συμπαράσταση, τη συγχώρεση και τη συμπόνια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ψυχοκοινωνική ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, ώστε αυτή να αποτελέσει αφετηρία γόνιμου διαλόγου και ουσιαστικής συνεργασίας γύρω από ένα ιδιαίτερα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα.