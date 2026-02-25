H εταιρεία Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, κατάθεσε Αγωγή κατά του Συνδέσμου Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη η συμμετοχή της κυρίας Γιώτας Παπαρίδου στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συνδέσμου και ως εκ τούτου η εκλογή της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάδειξή της στη θέση της Προέδρου του Συνδέσμου.

Η Uni Systems υποστηρίζει στην αγωγή της ότι:

– η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, επικαλούμενη την ιδιότητά της ως «Εξουσιοδοτημένη Αντιπρόσωπος» της ομόρρυθμης προσωπικής εταιρείας «Δ. Καράμπελας – Λ. Παπαρίδης» Ο.Ε με τον διακριτικό τίτλο «Κ&Π ΤΕΧΝΙΚΗ», δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών του Συνδέσμου. Η ιδιότητα του «Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου» δεν αναφέρεται και ούτε προβλέπεται σε κανένα άρθρο του Καταστατικού του Συνδέσμου, ούτε απορρέει από την διασταλτική ερμηνεία του. Το Καταστατικό του Συνδέσμου επιτρέπει την συμμετοχή «Διαχειριστού» ή «Διαχειρίστριας» Εταιρείας στις αρχαιρεσίες, ιδιότητα την οποία δεν έχει η κα Γιώτα Παπαρίδου, όπως προκύπτει από τα επίσημα και σε ισχύ στο ΓΕΜΗ στοιχεία της εταιρείας «Κ&Π ΤΕΧΝΙΚΗ».

– Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε και επετράπη η συμμετοχή της κυρίας Γιώτας Παπαρίδου στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συνδέσμου της πάσχει από ακυρότητα, καθώς δεν έλαβε υπόψη της ότι η ιδιότητα της «Εξουσιοδοτημένης Αντιπροσώπου» δεν ταυτίζεται με εκείνη της «Διαχειρίστριας», όπως ρητά ορίζει το καταστατικό του Συνδέσμου.

– Ομοίως άκυρη είναι και η «εκλογή» της στη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου στις εσωτερικές αρχαιρεσίες που ακολούθησαν στο ΔΣ μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αγωγή της η Uni Systems υποστηρίζει ότι η συμμετοχή της ομόρρυθμης προσωπικής εταιρείας «Δ. Καράμπελας – Λ. Παπαρίδης» Ο.Ε με τον διακριτικό τίτλο «Κ&Π ΤΕΧΝΙΚΗ» στον Σύνδεσμο ως τακτικό Μέλος, παραβαίνει σαφέστατα το άρθρο 4 του Καταστατικού του ΣΕΠΕ, καθώς είναι δεσμευτικός ο όρος της πραγματοποίησης ακαθαρίστων εσόδων 50.000€ κατ’ έτος από δραστηριότητες σε τομείς με συνάφεια των τομέων της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Επικοινωνιών. Ο τζίρος από τις δραστηριότητες της «Κ&Π ΤΕΧΝΙΚΗ» στην πληροφορική ούτε ελέγχθηκε ούτε τεκμηριώθηκε την τελευταία διετία, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά έγγραφα ελέγχου της εταιρείας από αρμόδια Επιτροπή ούτε και από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει να ελέγχει την συμβατότητα προς το Καταστατικό των εταιρειών που δεν έχουν δραστηριότητες αμιγώς συναφείς με την Πληροφορική. Η εν λόγω εταιρεία έπρεπε, σύμφωνα με το Καταστατικό, να είχε διαγραφεί πάραυτα από τον κατάλογο των Μελών του ΣΕΠΕ, από την στιγμή που δεν τεκμηριώνεται η πραγματοποίηση ετήσιων ακαθάριστων πωλήσεων 50 χιλιάδων ευρώ σε δραστηριότητες Πληροφορικής.

Η Uni Systems, με βάση τα ανωτέρω αλλά και σειρά άλλων ισχυρών νομικών επιχειρημάτων που προκύπτουν από το Καταστατικό του ΣΕΠΕ, ζητά με την Αγωγή της να ακυρωθεί η συμμετοχή της κυρίας Γιώτας Παπαρίδου στις τελευταίες Αρχαιρεσίες, η εκλογή της στο Διοικητικό Συμβούλιου και στη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου.