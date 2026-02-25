Σε μια περίεργη πρακτική προχώρησε ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη, βάφοντας τα πρόβατά του με κόκκινο χρώμα, προκειμένου να προστατέψει το κοπάδι του από πιθανές ζωοκλοπές.

Η κίνηση αυτή, παρά τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα της, φαίνεται να έχει σκοπό να κάνει τα ζώα άμεσα αναγνωρίσιμα και να αποτρέψει επίδοξους κλέφτες από το να τα πουλήσουν χωρίς να εντοπιστούν.

Η ομάδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» μεταδίδει ότι η πρακτική λειτουργεί ως μέτρο ασφαλείας για τους κτηνοτρόφους, καθώς τα βαμμένα ζώα ξεχωρίζουν εύκολα από τα υπόλοιπα και η προσπάθεια να πωληθούν παράνομα καθίσταται πολύ πιο δύσκολη, σύμφωνα με το cretalive.