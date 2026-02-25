Την τήρηση του πρωτοκόλλου, διαβεβαίωσε η 5η Υγειονομική Περιφέρεια με ανακοίνωσή της, για την περίπτωση του 46χρονου ναυτικού που ενώ βρισκόταν στο λιμάνι της Σκύρου ένιωσε έντονη αδιαθεσία, διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» στην Αθήνα και λίγο αργότερα κατέληξε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που μετέδωσε το Mega, o 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου την Παρασκευή (20/02). H γιατρός φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών, διέγνωσε πνευμονία και του συνταγογράφησε φάρμακα, προτρέποντάς τον παράλληλα να μεταβεί στην Κύμη, στο ιατρικό κέντρο, για περαιτέρω εξετάσεις.

«Πήγε με πόνο στο στήθος. Η γιατρός μόλις τον είδε του είπε “τέτοια ώρα ήρθες;” και δεν είναι η πρώτη φορά που το ‘χει πει αυτό η γιατρός σε ασθενή. Του έδωσε Xozal και τον έδιωξε», είπε η θεία του 46χρονου.

«Το Σαββατοκύριακο το παιδί υπέφερε με πόνο στο στήθος. Τη Δευτέρα είχε πόνους. Πήγε στο καράβι, ο υποπλοίαρχος του καραβιού τον είδε ότι ήταν σε άθλια κατάσταση. Τον έδιωξε πίσω να πάει στο ιατρικό κέντρο με έναν ναύτη να τον συνοδεύει, καθυστέρησε το πλοίο για να τον πάρει πίσω, εάν είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί τον είδαν ότι ήταν πολύ σοβαρά», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ: «Στις 20/2/2026 ημέρα Παρασκευή και περί ώρα 15:00 προσήλθαν στο ΠΠΙ Σκύρου 46χρονος περιπατητικός ασθενής, (εργαζόμενος στο πλοίο της γραμμής) με τη σύζυγό του, ο οποίος παρουσίαζε έντονο ξηρό βήχα και ήταν απύρετος.

Εξετάστηκε από ειδικό παθολόγο, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, πήρε οδηγίες και χωρίς να έχει κανένα καρδιολογικό σύμπτωμα, αποχώρησε.

Την Καθαρά Δευτέρα το πρωί περί ώρα 8:30 προσήλθε και πάλι, με συνοδεία συναδέλφου του, με πόνο στο στήθος.

Έγινε καρδιογράφημα από Ιατρό Υπηρεσίας Υπαίθρου, εξετάστηκε και πάλι από παθολόγο που εφημέρευε καθώς και από καρδιολόγο ιδιώτη, ο οποίος εκλήθη στο ΠΠΙ Σκύρου.

Με υποψία εμφράγματος έγιναν 4 καρδιογραφήματα του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή plavix, έγινε υποδόρια ένεση ηπαρίνης στην κοιλιακή χώρα και ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο.

Στις 9:40 με ασθενοφόρο του ΠΠΙ Σκύρου, (δεν ζητήθηκε αεροδιακομιδή) και συνοδεία γιατρού, επιβιβάστηκε στο καράβι υπό συνεχή παρακολούθηση και έφθασε στην Κύμη, όπου παρεδόθη στα ΤΕΠ του ΓΝ Κύμης.

Εκ νέου εξετάστηκε από καρδιολόγο, υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, υπέρηχο καρδιάς και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε».